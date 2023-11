Ragazza morta nell'incidente sull'autostrada A1 tra Frosinone e Ceprano: scontro tra due auto, grave il padre

Nel terribile schianto avvenuto sulla A1, tra Frosinone e Ceprano, una ragazza è morta. In seguito all’incidente, la vettura sulla quale viaggiava insieme al padre si è ribaltata. L’uomo sarebbe al momento ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Frosinone.

Incidente mortale in A1

È avvenuto intorno alle ore 14 di oggi – venerdì 24 novembre – all’altezza del km 625+300 dell’autostrada A1 l’incidente che ha causato la morte di una ragazza di 21 anni. Quello che sembrerebbe essere uno scontro tra due vetture si è verificato tra Frosinone e Ceprano, che entrambe le automobili che viaggiavano verso sud, in direzione Napoli.

Secondo quanto fin qui appreso le due vetture stavano procedendo sulla stessa tratta quando, per cause ancora da accertare, l’automobile sulla quale viaggiavano un uomo e sua figlia di 21 anni si è ribaltata.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’altezza dell’autostrada A1 alla quale è avvenuto l’incidente che ha causato la morte di una ragazza di 21 anni

La macchina ha quindi carambolato ad alta velocità sull’asfalto primo di schiantarsi contro il guardrail in acciaio che delimita la carreggiata, impatto che ha probabilmente causato la morte della giovane.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Stradale, il personale medico e i mezzi di soccorso dell’Ares 118, i vigili del fuoco e ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Gli operatori sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare la ragazza, ma le sue condizioni erano troppo gravi e i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso sul posto. La salma, una volta estratta dall’abitacolo, sarebbe stata poi trasferita in obitorio.

Anche il padre, che si trovava al volante della vettura, è rimasto ferito, ed è stato trasportato all’ospedale “Fabrizio Spaziani” dove, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Il traffico sulla A1

Le forze dell’ordine presenti sul posto hanno da subito iniziato tutti i rilievi necessari allo svolgimento delle indagini. Pare non siano stati rilevati danni alla seconda vettura, il cui conducente sarebbe illeso.

In seguito allo scontro una corsia della tratta dell’autostrada Milano-Napoli interessata dall’incidente è stata chiusa, per permettere tutte le operazioni di soccorso, rilievo e messa in sicurezza. Il traffico, proseguito quindi su due corsie, ha in breve tempo originato una coda di circa 14 chilometri.

Autostrade consiglia infatti, per chi viaggia in direzione Napoli, di uscire ad Anagni, proseguire sulla viabilità ordinaria sulla SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Ceprano.