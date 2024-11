Ragazza morta nell'incidente a Praia a Mare in scooter, scontro con due auto: stava per compiere 18 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si chiamava Francesca Riente la ragazza diciassettenne (stava per compiere 18 anni) morta in un incidente in scooter a Praia a Mare, nella provincia di Cosenza, in Calabria. La comunità di Tortora, dove la giovane nata a Lagonegro risiedeva, è in lutto.

Incidente mortale in scooter a Praia a Mare: cosa è successo

Stando alla ricostruzione dei fatti di QuiCosenza, l’incidente stradale avvenuto a Praia a Mare alle ore 19,30 di domenica 3 novembre, sulla statale 18 al km 251.400, ha visto protagonisti una moto, guidata dalla giovane vittima, e due autovetture.

Francesca Riente è stata affidata al Suem 118 e trasportata all’ospedale di Praia a Mare, dove però purtroppo è deceduta subito dopo. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale sanitario, alla Polizia Stradale e agli uomini dell’Anas, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Scalea, che hanno messo in sicurezza la strada (chiusa temporaneamente) e i veicoli coinvolti nel sinistro.

L’incidente è avvenuto a Praia a Mare nel tardo pomeriggio di domenica 3 novembre.

I messaggi di lutto dei Comuni di Tortora, Praia a Mare e Scalea

Sulla pagina Facebook del Comune di Tortora, in provincia di Cosenza, dove Francesca Riente risiedeva, nella serata di domenica 3 novembre è apparso un post dedicato alla giovane scomparsa.

Il messaggio: “Cara Francesca, siamo addolorati e sgomenti, vorremmo trovare le parole per unirci al dolore della tua famiglia, anzi, vorremmo non doverlo fare mai, perché alcuni eventi sono troppo difficili da accettare. Vogliamo però salutarti dolcemente, stringerti la mano e accarezzarti in questo tuo viaggio che speriamo ti porti in posto meraviglioso. Ciao Francesca”.

Un post simile è apparso nelle stesse ore anche sulla pagina Facebook del Comune di Praia a Mare, dove si è verificato l’incidente mortale.

La nota: “L’Amministrazione Comunale di stringe attorno alla Famiglia Riente. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore per una perdita così rilevante ed innaturale. Per la giornata di domani saranno sospese le pubbliche manifestazioni e le riunioni indette che saranno rimandate a data da destinarsi”.

Nella mattinata di lunedì 4 novembre, anche il Comune di Scalea ha pubblicato un messaggio di cordoglio su Facebook.

Il post: “Con profondo dolore, a nome dell’intera comunità, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia ed alla comunità tortorese per la giovane vita spezzata. Con affetto e solidarietà, Giacomo Perrotta Sindaco di Scalea”.

Il messaggio del liceo artistico Maratea per Francesca Riente

Anche il liceo artistico Maratea ha voluto ricordare Francesca Riente su Facebook.

Il messaggio: “Ieri, il nostro liceo, ha perso un prezioso tocco di colore. L’intera comunità scolastica prende parte all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Riente e si stringe alla famiglia nel ricordo della nostra amata Francesca”.