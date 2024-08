Ragazza di 14 anni violentata alla stazione di Maglie vicino Lecce: trascinata nei bagni da due minorenni

Una semplice uscita tra amici si è trasformata in un incubo per una ragazza di 14 anni a Maglie, in provincia di Lecce. La giovane sarebbe stata violentata da due coetanei nei bagni della stazione ferroviaria del comune pugliese, un episodio sconvolgente su cui ora indaga la procura per i minori del Salento.

Ragazza di 14 anni violentata a Maglie

Come riporta il Giornale, i due presunti responsabili, uno residente a Brindisi e l’altro a Lecce, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Secondo il racconto della vittima e della madre, i fatti si sono svolti domenica 28 luglio. La madre aveva accompagnato la figlia alla stazione di Maglie, dove la 14enne aveva appuntamento con un coetaneo e un suo amico di 15 anni, che la ragazza conosceva già.

Nulla lasciava presagire la brutalità che stava per consumarsi. La madre ha visto la figlia allontanarsi tranquillamente con i due ragazzi, ma pochi minuti dopo è stata contattata telefonicamente dalla figlia, che le ha chiesto di tornare urgentemente alla stazione con un tono di voce allarmante: “Mi devi accompagnare all’ospedale“, avrebbe detto la ragazza sotto shock prima di riagganciare.

La corsa al pronto soccorso con la madre

La madre è tornata immediatamente alla stazione, dove ha trovato la figlia visibilmente sconvolta. La giovane ha raccontato di essere stata trascinata con la forza nei bagni della stazione dai due ragazzi e violentata.

La 14enne è stata portata d’urgenza al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato una grave perdita di sangue, confermando il racconto dell’abuso.

Il caso segnalato alla procura di Lecce

Le forze dell’ordine sono state subito allertate e il caso è stato segnalato alla procura di Lecce.

Gli inquirenti stanno ora esaminando i cellulari degli adolescenti alla ricerca di ulteriori prove e visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza della stazione.

Inoltre, sono stati eseguiti tamponi per raccogliere eventuali tracce di Dna, che verranno confrontate con quelle dei due indagati.

A inizio agosto un’altra 14enne ha raccontato di essere stata violentata a Genzano, vicino Roma. In quel caso la ragazza sarebbe stata adescata in oratorio.