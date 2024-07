Ragazza 16enne violentata a Ponza dal vicino 30enne, racconto choc della giovane trascinata in casa con forza

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una giovane di 16 anni è stata violentata a Ponza. L’abuser è stato immediatamente individuato e preso in carico dai Carabinieri, che hanno accolto la denuncia della famiglia della minore. La ragazza ha raccontato i fatti ai genitori, dopo che nella notte era uscita a buttare la spazzatura.

Violenza sessuale su minore

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio una giovane è uscita per andare a buttare la spazzatura. Nel breve tragitto da casa fino ai secchioni di fronte, un uomo l’ha vista e seguita.

Il 34enne si è introdotto nell’abitazione dei vicini e ha abusato della 16enne. Questo il racconto che la ragazza ha immediatamente fatto ai genitori quando è riuscita a liberarsi.

A quel punto la famiglia si è rivolta ai Carabinieri, che hanno preso il 34enne accusato. La giovane è stata invece trasferita in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dalla quale è stata in seguito spostata in una struttura della Capitale.

Il viaggio a Ponza

L’uomo di 34 anni era in affitto in un’abitazione vicino a quella della giovane. La località, Conti, era comoda per il lavoro estivo.

L’uomo si trovava sull’isola proprio per lavorare, ma secondo quanto si è appreso non aveva superato il periodo di prova nel ristorante.

Al momento del fermo con l’accusa di violenza sessuale aggravata, l’uomo risultava in evidente stato alterato dall’alcool.

Foglio di via per tre anni

Per l’uomo accusato di violenza è scattato il primo provvedimento. Dopo la denuncia della madre della 16enne, i Carabinieri hanno identificato il 34enne e lo hanno scortato via dall’isola.

Mentre la Procura di Cassino notificava l’accusa di violenza sessuale aggravata (ci sono novità anche sul caso di La Russa Jr), è stato disposto l’allontanamento dall’isola. L’uomo risulta non nuovo a episodi di violenza e spaccio, avvenuti in passato a Roma.

Il 34enne è in stato di libertà, ma risulta indagato. L’autore dell’abuso raccontato dalla giovane, è stato (prima ancora della conferma delle indagini) espulso con foglio di via da Ponza.