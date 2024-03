Ragazza 13enne morta a causa del calcio di un cavallo, la tragedia in un maneggio di Reggio Emilia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È morta appena 13enne Arianna Giaroli. Letale è stato il trauma riportato in seguito al calcio di un cavallo che l’ha colpita mentre camminava in un maneggio di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

Tragedia nel maneggio Il Vigneto di San Marino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo, Arianna Giaroli, 13 anni, è stata colpita dal calcio di un cavallo mentre camminava accanto all’animale.

La vittima era allieva del maneggio da un paio di anni

Al momento dell’incidente si trovava insieme ad un’amica, sua coetanea, che è corsa a chiamare l’istruttrice.

“Ha preso un calcio in viso. – ha raccontato l’istruttrice alla stampa locale – Io non ho visto la scena di persona, stava camminando accanto al cavallo, che deve averle dato un calcio. Lei è caduta”.

“Insieme con lei, – prosegue la donna – quand’è successo, c’era un’amica, sua coetanea, che mi è venuta a chiamare immediatamente. Era a terra, non era cosciente. I soccorsi, devo dire, sono arrivati immediatamente, sono stati veramente rapidissimi”.

La ragazza era allieva del maneggio da un paio d’anni. “Non ci è mai capitata una cosa simile, è la prima volta” conclude l’insegnate di equitazione.

Al maneggio sono arrivati prontamente anche i genitori della 13enne.

Tragedia nel maneggio di Reggio Emilia

Arianna Giaroli, originaria di Carpi, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Maggiore di Parma.

Arrivata in gravi condizioni a causa dell’importante trauma cranico subito, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione e sottoposta a un intervento chirurgico.

Nonostante l’intervento dei medici, alle 13 di venerdì 8 marzo ne è stata dichiarata la morte celebrale e, poche ore dopo, è arrivata la conferma ufficiale del decesso.

Sulla morte della 13enne è stata aperta un’inchiesta dei Carabinieri.