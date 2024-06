Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Roberto Vannacci è stato il candidato della Lega che ha preso il maggior numero di preferenze per circoscrizione alle elezioni Europee 2024, salvando Matteo Salvini da un risultato disastroso. Solo Raffaele Stancanelli, nelle Isole, ha fatto meglio, riuscendo a farsi rieleggere al Parlamento Europeo.

Le elezioni Europee 2024

Alla fine di questi due giorni alle urne per le elezioni Europee, non sono state molte le sorprese. A partire dal dato sull’astensionismo, ancora in aumento in Italia, con una popolazione sempre più disinteressata alla politica e dei politici sempre meno interessati a invertire questa rotta.

Fratelli d’Italia si è confermato il primo partito, nonostante alcuni colpi pesanti subiti (nel voto dei fuori sede si è fermato al 3,4%), mentre il PD di Elly Schlein ha guadagnato terreno, arrivando a un solido 24%.

Raffaele Stancanelli, unico candidato della Lega ad aver preso più preferenze (in una circoscrizione) di Roberto Vannacci alle elezioni Europee 2024

Enorme flop della Lega, crollata al 9% e superata anche da Forza Italia. Questo risultato del partito di Matteo Salvini (disconosciuto anche da Umberto Bossi) è stato però possibile grazie a un outsider e a una riconferma: Roberto Vannacci e Raffaele Stancanelli.

Le preferenze a Roberto Vannacci

Il generale Roberto Vannacci, per convincere il quale Matteo Salvini si è esposto al punto da creare rotture nel suo stesso partito, ha fatto il boom ottenendo circa mezzo milione di preferenze, risultando primo in quattro delle cinque circoscrizioni nelle quali si è candidato.

L’autore de “Il mondo al contrario”, diventato caso editoriale dell’anno grazie ai contenuti razzisti, omofobi, negazionisti e maschilisti espressi, è riuscito quindi a farsi eleggere al Parlamento Europeo.

Le preferenze a Vannacci sono arrivate soprattutto dal Nord Ovest (circa 180 mila), diminuendo progressivamente man mano che si scende (al sud le preferenze sono state circa 70mila), arrivando a essere scalzato nelle isole.

L’elezione di Raffaele Stancanelli

Difatti, nel collegio Sicilia-Sardegna il maggior numero di preferenze della Lega è andato a Raffaele Stancanelli, che ha staccato Roberto Vannacci di circa 10mila voti (45mila contro 35mila). Per Stancanelli si tratta di una rielezione, essendo già un europarlamentare, in carica dal 2019. In quella circostanza, però, il 73enne politico siciliano era stato eletto nella lista di Fratelli d’Italia.

In seguito, dopo essere uscito dal Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei per aderire a Identità e Democrazia, Stancanelli è passato tra le fila della Lega, riuscendo a farsi nuovamente eleggere e diventando l’unico leghista a prendere in una circoscrizione più preferenze di Vannacci.

Nonostante ciò, nelle Isole la Lega non è andata benissimo, e le 45mila preferenze di Stancanelli sono state superate non solo da Meloni e Schlein, ma anche da Tamajo Antoci, De Luca e Salis.