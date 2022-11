Raffaele Sollecito 15 anni dopo l'omicidio di Meredith Kercher: cosa fa oggi, la sua vita dopo il delitto

A distanza di quindici anni dalla morte di Meredith Kercher, la studentessa inglese trovata morta nella casa in cui abitava a Perugia, sulla vicenda permangono ancora alcune ombre mai del tutto rischiarate, nemmeno dopo la condanna e la scarcerazione di Rudy Guede, tornato in libertà a fine 2021.

Omicidio di Meredith Kercher: Amanda Knox e Raffaele Sollecito, le tappe della vicenda

Guede non è l’unico protagonista della vicenda, e altrettanto chiacchierate sono le figure di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, rispettivamente l’allora coinquilina di Meredith Kercher e un conoscente di lei.

I due furono condannati in primo grado, come concorrenti nell’omicidio, dalla Corte d’assise di Perugia nel 2009, ma furono assolti e scarcerati nel 2011 dalla Corte d’assise d’appello per non aver commesso il fatto.

Fonte foto: ANSA Amanda Knox

Inevitabilmente, l’esperienza ha fortemente segnato le vite di Knox e Sollecito, rimaste fortemente legate a un episodio di cronaca nera di cui si continua a parlare ancora oggi.

Nel nostro approfondimento il criminologo Antonio Leggiero ha ripercorso e analizzato le tappe della vicenda.

Raffaele Sollecito: le difficoltà dopo i fatti di Perugia

Intervistato da IlGiornale.it, Raffaele Sollecito ha raccontato delle conseguenze negative che la sovraesposizione mediatica relativa al caso di Meredith Kercher ha avuto sulla sua vita e la sua carriera: ““I pregiudizi affliggono tutti coloro che sono sovraesposti e quindi non è accaduto solo a me. Figuriamoci cosa mi sarei potuto aspettare io”.

“In ambito lavorativo – ha proseguito Sollecito – questo mi ha fatto soffrire molto quando è accaduto. Per fortuna, grazie a impegno, determinazione e persone che mi sono state accanto, sono riuscito pian piano a cambiare il corso degli eventi”.

Cosa fa oggi Raffaele Sollecito

Oggi Sollecito svolge l’attività di cloud architect, si occupa cioè di “disegnare e implementare l’infrastruttura – il cloud – di cui un’azienda ha bisogno per poter espletare le proprie necessità informatiche”, ha spiegato sempre nell’intervista.

Una carriera intrapresa in virtù della sua passione per la tecnologia e la programmazione, che ha alimentato in parallelo a quella per i manga giapponesi e i videogiochi.

Raffaele Sollecito e il libro di Rudy Guede

Quanto al libro scritto da Rudy Guede e pubblicato di recente, Sollecito ha detto che non lo ha ancora letto ma lo farà, poiché potrebbero esserci riferimenti a lui. Inoltre, ha espresso dubbi sul fatto che nel libro è presente un capitolo scritto da un ex pm.

“Se quest’informazione è vera, mi chiedo perché un ex pm dovrebbe scrivere un capitolo nel libro dell’assassino di Meredith. Mi lascia molto perplesso”, ha chiosato Sollecito.