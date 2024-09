Raffaele Fitto nella Commissione Ue di Ursula von der Leyen: vicepresidente con deleghe su Riforme e Coesione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Raffaele Fitto vicepresidente. Ursula von der Leyen ha scelto la nuova commissione Ue e il ministro del Governo Italiano avrà le deleghe su Riforme e Coesioni: soddisfatta Giorgia Meloni.

Raffaele Fitto sarà uno dei vicepresidenti della Commissione europea

Il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, di Fratelli d’Italia, è stato nominato vicepresidente della Commissione europea con deleghe alle Riforme e alla Coesione.

Fitto era stato indicato da Giorgia Meloni come il commissario italiano per il nuovo esecutivo dell’Ue, anche se Fratelli d’Italia non aveva votato Ursula von der Leyen come presidente della Commissione.

Fonte foto: ANSA La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Per Fitto si era ipotizzato un ruolo da commissario all’economia, lo stesso che aveva nella Commissione uscente Paolo Gentiloni, membro italiano indicato 5 anni fa dal Governo Conte.

Cosa fa il vicepresidente della Commissione europea

Fitto sarà uno dei 6 vicepresidenti della Commissione europea, insieme all’Alto rappresentante Kaja Kallas (Estonia), al vicepresidente per l’economia Stéphané Sejourné (Francia), quella per la transizione Teresa Ribeira Rodriguez (Spagna), quella per la tecnologia Henna Virkkunen (Finlandia) e a Roxana Mînzatu (Romania), che si occuperà di persone, competenze e preparazione.

I vicepresidenti non hanno un ruolo particolare se non quello definito dalle loro deleghe, oltre a uno consultivo e di assistenza alle attività della presidente. Solitamente vengono distinti vicepresidenti esecutivi e non, ma nella nuova Commissione europea saranno tutti esecutivi.

Esiste però solitamente una gerarchia tra i vicepresidenti, stabilita dalla presidente della Commissione stessa, che nomina un “primo vicepresidente“. Questo ruolo sarà ricoperto da Teresa Ribeira Rodriguez.

Le congratulazioni a Fitto da parte dei leader della maggioranza

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è complimentata con il suo ministro: “Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE” ha dichiarato.

Congratulazioni anche da Matteo Salvini: “Buon lavoro a Raffaele Fitto, nominato vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, certi che saprà portare avanti gli interessi dell’Italia con buonsenso e concretezza”.

Ha espresso i suoi auguri ancheAntonio Tajani: “È un’ottima notizia che conferma la credibilità ed il ruolo di peso che l’Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!”.