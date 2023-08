Raduno scout in Corea del Sud: dopo i malori per il caldo arriva il tifone: evacuati tutti i partecipanti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Dopo il caldo il tifone. Il World Scout Jamboree in Corea del Sud è stato ufficialmente cancellato a causa dell’arrivo del maltempo. Tutti i partecipanti saranno evacuati, dopo i disagi causati adi giorni torridi.

Il campo scout evacuato

La WOSM, organizzazione internazionale del movimento scout, ha annunciato nella giornata di lunedì che il suo raduno mondiale in Corea del Sud sarà concluso in anticipo.

Tutti e 40mila i partecipanti, per lo più ragazzi giovani tra i 14 e i 18 anni, verranno evacuati in altre zone del Paese a causa dell’avvicinarsi di un tifone di grandi dimensioni, che al momento si trova a 330 chilometri dal Giappone.

Fonte foto: ANSA Scout inglesi richiamati in patria dal raduno in Corea del Sud

Il raduno coinvolge organizzazioni scout da oltre 150 Paesi e tra i partecipanti ci sono anche 1200 ragazzi italiani. Si svolgeva a Saemangeum, nelal regione di Buan a ovest della capitale coreana Seul.

Il tifone Khanun

Al momento il tifone Khanun si trova a 330 chilometri a est dell’isola giapponese di Okinawa. si prevede che la tempesta si abbatta sulla penisola di Corea giovedì mattina. I venti potrebbero raggiungere i 150 chilometri orari.

Gli italiani presenti al raduno scout sono già stati avvisati della situazione e saranno portati al sicuro in strutture della regione di Buan. Il World Scout Jamboree è quindi terminato con cinque giorni di anticipo, dolo solo una settimana di svolgimento.

I disagi dovuti al caldo

Il tifone che ha portato alla conclusione anticipata il World Scout Jamboree non è il primo problema che il raduno ha dovuto affrontare quest’anno. L’estate coreana è stata infatti la più torrida di sempre, con temperature che hanno raggiunto i 38 gradi.

Le tende degli scout erano piantate in un’area con pochi alberi e quindi scarsa disponibilità di zone all’ombra in cui ripararsi dal sole. Questo ha causato una serie di malori tra i ragazzi e ha costretto le autorità coreane a intervenire con soccorsi straordinari.

Per questa ragione alcuni contingenti, tra cui quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti, erano già stati richiamati in patria dalle proprie associazioni di riferimento per non mettere in pericolo la salute dei giovani partecipanti.