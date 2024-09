Rachele Mussolini lascia FdI per Forza Italia, la critica al partito di Meloni: "Posizioni troppo di destra"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rachele Mussolini, nipote del Duce, ha deciso di lasciare FdI per passare nelle fila di Forza Italia. Il motivo? Il partito guidato da Giorgia Meloni avrebbe posizioni “troppo di destra”.

Rachele Mussolini da FdI a Forza Italia: la decisione

Rachele Mussolini, nipote del Duce eletta in Campidoglio con Fratelli d’Italia e consigliera più votata dell’assemblea capitolina, lascerà il partito guidato da Giorgia Meloni. La notizia è stata pubblicata da La Repubblica.

La nipote di Benito Mussolini passerà a Forza Italia, come sarebbe stato confermato da fonti azzurre di primo piano al quotidiano stesso.

Fonte foto: IPA

Rachele Mussolini e Giorgia Meloni.

Perché Rachele Mussolini ha deciso di lasciare FdI

Il motivo per cui Rachele Mussolini avrebbe deciso di lasciare Fratelli d’Italia per Forza Italia sarebbe legato alle “posizioni troppo di destra-destra” di FdI.

La nipote del Duce avrebbe spiegato a esponenti di Forza Italia di avere maturato, da tempo, una “diversa sensibilità sui diritti” rispetto alla maggioranza FdI.

La conferma della nipote del Duce

La stessa Rachele Mussolini, all’Ansa, ha confermato il passaggio da Fdi a FI: “Ci sarà un mio ingresso a brevissimo in Forza Italia. Sono tutti informati. Ringrazio Fdi per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature, l’affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina e approdare in un Partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata e centrista”.

Chi è Rachele Mussolini

Classe 1974, romana, Rachele Mussolini è la figlia di Romano e la sorellastra dell’ex europarlamentare Alessandra Mussolini.

In Campidoglio è una sorta di veterana. Eletta da due consiliature, alle ultime elezioni Comunali del 2021 è risultata la consigliera comunale più votata di Roma, con 8.640 preferenze personali.

Nel 2022, a proposito del simbolo di Fratelli d’Italia, ha detto a La Repubblica: “Io la fiamma l’avrei già tolta”. Sui saluti romani, invece, ha confidato all’Huffington Post che “già a mio padre Romano non piacevano, poi io ho 50 anni e non mi è mai venuto in mente di farlo”.

Favorevole ai diritti delle coppie Lgbtq+ e allo Ius Scholae (“Era la linea del mio partito fino a qualche anno fa” le sue parole), Rachele Mussolini ha anche criticato le sortite di esponenti FdI sulla pugile Imane Khelif: “Una campagna denigratoria che non fa onore alla destra”.