Quincy Jones morto a 91 anni, produttore visionario di Michael Jackson, Frank Sinatra e Il principe di Bel-Air

È morto a 91 anni Quincy Jones, uno dei produttori e compositori musicali più influenti del Novecento, celebre per aver lavorato ai dischi più famosi di Michael Jackson. L’artista ha anche composto colonne sonore famose, oltre ad aver collaborato con Frank Sinatra e Count Basie. Tra i suoi tanti lavori di successo, spicca anche la produzione di “Willy, il principe di Bel-Air“, fortunatissima serie che andò in onda per anni su NBC. Ad annunciare il decesso è stata la famiglia di Jones.

Morto Quincy Jones, produttore dei dischi più famosi di Michael Jackson

Jones è stato il produttore degli album che hanno lanciato Michael Jackson nell’olimpo della musica mondiale: Off the Wall (1979), Thriller (1982) e Bad (1987). Conobbe la popstar sul set del film “I’m Magic” nel 1978.

Il successo del ‘Re del pop’ lo fece diventare una delle figure più importanti e rispettate dello showbiz americano. Durante la sua carriera ha ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti. Solamente Beyoncé e Jay-Z lo hanno superato per numero totale di candidature ai Grammy Awards. Jones ne ha avute 80 e si è aggiudicato 28 vittorie.

Fonte foto: Getty Images Michael Jackson e Quincy Jones

Oltre ai già citati Count Basie e Frank Sinatra, negli anni Cinquanta e Sessanta lavorò come arrangiatore per note band di jazz, passando poi a collaborare con Aretha Franklin, Donna Summer e Miles Davis.

La produzione televisiva, cinematografica e del mitico brano “We are the Word”

Quincy Jones è colui che ha prodotto “We are the World”, il leggendario brano cantato per beneficenza da alcuni dei più famosi musicisti di sempre nel 1985.

Jones si è anche dedicato alla produzione di film e programmi tv. Pure in questi settori ha avuto successo. Ha realizzato il film “Il colore viola” (1985), candidato a 11 Oscar. Per la tv ha confezionato “Willy, il principe di Bel-Air”.

Quincy Jones: gli studi

Nato a Chicago nel 1933, fin da adolescente si interessò alla musica, iniziando a frequentare i circoli del jazz e imparando a suonare la tromba. Studiò alla Berklee di Boston. Dopo aver lavorato come arrangiatore e compositore negli anni Cinquanta, perfezionò gli studi a Parigi.

Negli anni Sessanta e Settanta collaborò con importanti orchestre, oltre a impegnarsi per la televisione e per etichette musicali. Divenne vicepresidente della casa discografica Mercury e cominciò anche a realizzare, come compositore, colonne sonore per il cinema.

Con il passare degli anni si avvicinò sempre di più al pop e quando conobbe Michael Jackson accettò di produrre “Off the Wall”. Produsse poi “Thriller”, il disco più venduto della storia, e “Bad”.