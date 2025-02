"Questa è la mia zona, datemi i soldi": 15enne di Perugia denunciato per rapina a due coetanee

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minorenne è stato denunciato per rapina in concorso a Perugia, dopo aver agito con altri giovani per intimidire due coetanee. L’episodio è avvenuto in strada del Bosco, quando il ragazzo, insieme a cinque complici, ha avvicinato le vittime per sottrarre loro denaro. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

L’aggressione

Mentre le due ragazze minorenni camminavano lungo la strada Egubina, sono state avvicinate dal gruppo di sei giovani, tra cui il 15enne. Con atteggiamento minaccioso, i ragazzi hanno dichiarato che quella era la loro zona, intimando alle ragazze di consegnare il denaro.

La fuga e l’intervento della polizia

Al rifiuto delle vittime, due membri del gruppo hanno iniziato a perquisirle, riuscendo a sottrarre poche monete e una tessera sanitaria. Tuttavia, l’arrivo della madre di una delle ragazze, che aveva già contattato la Polizia, ha messo in fuga i giovani.

Identificazione e denuncia

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze delle vittime e gli elementi utili per identificare i responsabili. Uno dei ragazzi, un cittadino albanese di 15 anni, è stato rintracciato poco dopo seduto su una panchina nelle vicinanze. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso del denaro sottratto.

Indagini in corso

Il giovane è stato portato in Questura e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per il reato di rapina in concorso. Le indagini continuano per identificare gli altri membri del gruppo coinvolti nell’episodio. Maggiori dettagli su Perugia.

