Quattro persone accoltellate in strada a Dublino, la polizia ha immobilizzato e arrestato l'aggressore

Un uomo ha accoltellato 4 persone a Dublino, nel quartiere di Stoneybatter, nella parte occidentale della capitale irlandese. La polizia è riuscita a immobilizzarlo e arrestarlo. Secondo le prime dichiarazioni delle forze dell’ordine non c’è ragione di credere che si tratti di terrorismo.

Accoltellamento in strada a Dublino

La polizia di Dublino, in Irlanda, ha comunicato di aver arrestato un uomo nella parte occidentale della città, a Stoneybatter, a seguito di un grave incidente nel quale sono rimaste ferite 4 persone.

La persona arrestata avrebbe attaccato con un coltello i passanti in strada, per poi essere raggiunto dagli agenti di polizia presso Manor Square. Le forze dell’ordine lo hanno immobilizzato e l’uomo sembrava confuso.

Fonte foto: 123RF Il quartiere di Dublino dove è avvenuto l’accoltellamento

“Un uomo è stato arrestato ed è attualmente detenuto. Al momento non c’è alcun rischio per il pubblico” il comunicato ufficiale della polizia di Dublino, che ha rassicurato la cittadinanza della capitale irlandese.

Non si tratta di terrorismo

Fin dai primi momenti successivi all’aggressione, la polizia di Dublino ha tenuto a far sapere alla stampa locale che non ci sono i presupposti per pensare che si tratti di un atto terroristico, nemmeno di un cosiddetto lupo solitario.

Stando a quanto riportano le stesse forze dell’ordine locali infatti, l’aggressore sembrava molto confuso al momento dell’arresto, come se non si aspettasse di essere fermato dalla polizia per le sue azioni.

Secondo alcuni testimoni, l’uomo fermato continuava a urlare agli agenti di “lasciaro stare” e non sembrava consapevole della situazione in cui si trovava. Per questa ragione la polizia ha fatto rientrare l’allerta nel quartiere, emanata durante l’aggressione.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni della stampa locale, attorno alle 15 del 9 febbraio ora locale, le 16 in Italia, si sarebbe verificato il primo accoltellamento. L’uomo avrebbe attaccato una persona sulla porta della propria abitazione con dei normali utensili domestici.

L’aggressore avrebbe poi continuato ad aggirarsi armato, colpendo i residenti del quartiere residenziale di Stoneybatter che incontrava in strada. La polizia è accorsa subito sul posto e, dopo un breve inseguimento, ha fermato l’uomo.

Tutte le persone aggredite sono state soccorse e portate in ospedale. Presentavano ferite di varia gravità, ma nessuna di loro risulta essere in pericolo di vita.