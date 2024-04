Quattro minori arrestati in Germania per terrorismo, pianificavano un attentato per l'Isis contro i cristiani

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Allarme terrorismo in Europa. Quattro minori simpatizzanti dell’Isis sono stati arrestati in Germania poiché sospettati di aver pianificato un attacco di matrice islamista per attaccare chiese, sinagoghe, bar e club sportivi e luoghi frequentanti da cristiani.

Minori simpatizzanti dell’Isis preparavano attentato in Germania

Il quotidiano tedesco Bild riferisce che i quattro minori arrestati – Albina H., 16 anni di Iserlohn, Wiam S. di 15 anni e altre 2 ragazze di 13 e 15 anni di Monaco e Düsseldorf – avrebbero glorificato sul web l’organizzazione terroristica dello Stato Islamico (Isis). Il loro piano prevedeva di attaccare i fedeli nelle chiese e la polizia nelle stazioni di polizia con coltelli e bombe molotov.

I funzionari della polizia tedesca hanno riferito che i minori avevano creato una chat per individuare gli obiettivi.

Secondo gli inquirenti, i minorenni stavano raccogliendo adesioni per attaccare vari obiettivi sensibili, tra cui chiese, sinagoghe, bar e club sportivi a Iserlohn, nella regione del Reno-Westfalia. I minorenni volevano usare bombe molotov e sparare contro “gli infedeli”.

Adolescenti pronti ad attaccare

Anche se non esisteva un piano concreto per attaccare in un momento o in un luogo particolare, gli investigatori “hanno visto il pericolo” e hanno svolto delle ricerche, secondo quanto riferito.

Secondo i procuratori, gli adolescenti arrestati si erano “dichiarati pronti” a compiere l’attacco.

Allerta in Germania per possibili attentati

La Germania è attualmente in stato di massima allerta per possibili attentati di matrice islamista, nel contesto della guerra tra Israele e Hamas, che ha risvegliato i gruppi jihadisti in tutto il mondo.

Il recente attacco terroristico al Crocus City Hall a Mosca, rivendicato dall’Isis-K, costola afgana del sedicente Stato Islamico, ha anche aumentato i timori per la sicurezza in Germania e in Francia.

Ciò nonostante, il numero di persone appartenenti allo spettro dell’estremismo islamico in Germania è sceso da 28.290 nel 2021 a 27.480 nel 2022, secondo un rapporto dell’agenzia federale di intelligence interna BfV.

Timore di attentati anche negli Stati Uniti

Anche negli Stati Uniti si temono attacchi di matrice islamista. Secondo il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, esiste la possibilità di un attacco dell’Isis-K sul territorio Usa, simile a quanto avvenuto a Mosca il mese scorso.

“Ripensando alla mia carriera nelle forze dell’ordine, mi sarebbe difficile pensare a un periodo in cui così tante minacce alla nostra sicurezza pubblica e alla sicurezza nazionale sono state così elevate contemporaneamente. Ma è proprio così, mentre sono seduto qui oggi. Questo non è il momento in cui possiamo mollare”, afferma Wray, secondo le anticipazioni del suo intervento iniziale diffuse dalla stampa americana.