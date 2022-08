Quarantena Covid, i positivi asintomatici in isolamento per non più di cinque giorni

Si accorcia il periodo di quarantena per i positivi asintomatici al Covid: in mancanza di tosse, febbre e degli altri sintomi riferibili all’infezione la quarantena passa da 7 a 5 giorni, purché in presenza di un test negativo al quinto giorno. Cala anche il periodo massimo di isolamento in caso di persistente positività al virus: da 21 a 15 giorni.

Il nuovo orientamento del ministero della Salute

Stando a voci qualificate riportate dall’agenzia Ansa, sarebbe questo l’orientamento delle autorità sanitarie.

La decisione è determinata dalla flessione della curva della pandemia in Italia e dalla minore infettività del virus a due settimane dal contagio.

Secondo quanto si apprende, il ministero della Salute ha chiesto un parere al Consiglio superiore di sanità, organo di consulenza in materia tecnico-scientifica e, visto l’abbassamento della curva epidemiologica e la minore contagiosità a due settimane, il Css ha dato il suo ok all’attenuazione delle misure anticovid per gli asintomatici.

Si attende adesso la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza, il quale emanerà una circolare a breve in caso dovesse allinearsi alla valutazione del Css.

Il Covid uccide ancora

Nonostante l’alleggerimento della quarantena, il Covid-19 continua a mietere vittime: nella giornata di oggi si registrano 98 decessi mentre nello stesso giorno della settimana scorsa i morti sono stati 134 (si tratta del 26,9% in meno).

Fonte foto: ANSA Il ministro della Salute Roberto Speranza

I numeri sono compatibili con il tipico andamento estivo della malattia per cui l’invito delle autorità sanitarie è quello di non abbassare la guardia.

Bollettino covid del 30 agosto 2022

I nuovi casi di Covid in Italia oggi sono 31.088, con 208.996 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 14,9%, registrando un +1,6%. I morti, come detto, sono 98. Con quelli di oggi il numero totale dei morti per Covid in Italia ha raggiunto le 175.505 vittime.

I cittadini positivi al Covid attualmente sono 660.241, dei quali 654.588 in isolamento a casa, 226 ricoverati in terapia intensiva e 5.427 ricoverati in strutture non di terapia intensiva.