Quarantena Covid, eliminarla oppure no? Chi è pro e chi è contro, i pareri di Bassetti e Pregliasco

Il dibattito sull’importanza di isolamento e quarantena per le persone positive al Sars-CoV-2 è ancora piuttosto acceso in Italia. Se da un lato c’è chi suggerisce un allentamento delle attuali misure, che prevedono l’isolamento per 7 giorni se si è vaccinati e 10 giorni se non lo si è, dall’altro lato c’è chi invece sostiene che sia ancora importante mantenere alta la soglia di attenzione.

In particolare, in due interviste del Corriere della Sera, sono l’infettivologo Matteo Bassetti e il virologo Fabrizio Pregliasco ad argomentare questi due punti di vista, che riassumiamo di seguito.

Bassetti: “A casa solo finché sono presenti sintomi, poi uscire con la mascherina”

La strategia suggerita da Matteo Bassetti consiste nel cambiare le attuali regole sull’isolamento, che non riguarderebbe tutti i positivi al coronavirus ma solo quelli che hanno sintomi, e solo per la durata dei sintomi. Passati questi ultimi, ha sottolineato Bassetti al Corriere, si potrebbe uscire indossando la mascherina.

Fonte foto: ANSA L’infettivologo Matteo Bassetti

Per Bassetti si tratterebbe di una vera e propria sanatoria, che riconoscerebbe di fatto un comportamento che in molti starebbero già illecitamente mettendo in pratica: secondo l’infettivologo, infatti, chi ha un’attività commerciale e scopre di essere positivo con l’autotest, difficilmente rispetterà l’isolamento.

Pregliasco: “Per eliminare l’isolamento è presto, magari in futuro”

Di tutt’altro avviso è il virologo Fabrizio Pregliasco, che in un’altra intervista del quotidiano ha preso le distanze dalle posizioni di Bassetti: secondo l’esperto è ancora presto per eliminare l’isolamento per i positivi, soprattutto alla luce dell’attuale ondata così travolgente e alla capacità del virus di mutare così velocemente.

Il virologo Fabrizio Pregliasco

Tuttavia, Pregliasco non ha escluso che in futuro la quarantena agli asintomatici possa essere risparmiata. Ma al momento, malgrado le strutture sanitarie non siano a rischio di collasso, per l’esperto è ancora importante conservare queste restrizioni.

Quarta dose, via libera da Ema ed Ecdc

Nel frattempo, Ema ed Ecdc hanno dato l’ok per la somministrazione del secondo richiamo booster, che per molti rappresenta la quarta dose, per alcune categorie di persone.

A stretto giro è arrivato anche il commento del ministro della Salute Roberto Speranza. Il secondo richiamo booster, insomma, è realtà e rappresenta un’ulteriore arma per contenere i contagi anche in vista di nuove ondate in autunno.