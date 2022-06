Quanto durerà il Covid: la drammatica previsione di Ilaria Capua

Ora che i contagi sono risaliti in Italia, ci si interroga nuovamente su quanto durerà il Covid-19. A fornire una risposta a questo interrogativo è stata Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, in un articolo da lei firmato sul ‘Corriere della Sera’.

La previsione di Ilaria Capua sull’evoluzione del Covid

A proposito dell’evoluzione del Covid, la virologa Ilaria Capua ha spiegato: “Il Sars Cov-2 è un virus all’inizio della sua corsa verso l’endemizzazione, è all’inizio di un macrociclo che durerà anni e anni, di sicuro decenni; ma io credo addirittura secoli“.

L’esperta ha aggiunto: “Mettiamoci l’anima in pace, perché l’inizio del macrociclo evolutivo di questo virus è agli albori. Abbiamo oltre 50 specie di animali che si sono infettate e in alcune specie il virus si è endemizzato”.

Già nel dicembre 2021, Ilaria Capua si era lasciata andare a un’altra drammatica previsione sul Covid. In quell’occasione aveva detto: “Il Covid non andrà via. Mi dispiace dirvelo, ma questi sono macrocicli di centinaia o migliaia di anni, si endemizzerà. I virus emergenti fanno così: passano da una specie animale a un’altra, e quando hanno raggiunto un numero di infezioni sufficiente per l’endemizzazione non li fermi più. Come il morbillo, che sta con noi da oltre 2mila anni”.

Cosa bisogna attendersi in inverno secondo Ilaria Capua

Nel suo intervento al ‘Corriere della Sera’, Ilaria Capua ha parlato poi di quello che bisogna attendersi in inverno: “Ci si deve aspettare che, come ogni coronavirus che si rispetti, emergeranno nuove varianti o sierotipi (un grado in più di distanza) anche attraverso il meccanismo della ricombinazione, che è tipico di questa famiglia virale”.

Secondo la virologa, in inverno “potrebbero apparire dei ceppi virali arlecchino con proprietà a noi sconosciute”.

Fonte foto: ANSA La virologa Ilaria Capua.

Come sarà il “new normal” secondo Ilaria Capua

La direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida ha descritto così la vita quotidiana alle prese col Covid-19 che ci attende: “Il ‘new normal’ non sarà come prima della pandemia;. Dovremo aggiustare le nostre vite alla presenza di questo nemico diventato subdolo. Il nemico che non solo rischia di farti del male, ma anche di tenerti bloccato a casa, di far saltare i momenti conviviali che abbiamo tanto atteso”.