Quanto costerà vedere la Serie A con l'abbonamento annuale di Dazn senza rate: i prezzi della nuova stagione

In attesa che riparta il campionato di Serie A con la prima giornata della stagione calcistica 2023/2024, sono state rese note le novità previste da Dazn.

L’accordo tra Dazn e TivùSat

Una delle principali novità è rappresentata dall’accordo raggiunto tra Dazn e TivùSat, la piattaforma gratuita satellitare presente in modo capillare sul territorio italiano: gli utenti TivùSat abbonati a Dazn potranno accedere ai contenuti live e on-demand con “Zona Dazn” sul canale 214, sulla scia di quanto già avviene per chi ha il decoder Sky (potranno seguire le 7 partite di Serie A esclusiva di Dazn ma anche la Liga e gli altri contenuti originali).

Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da ‘La Repubblica’: “Ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili”.

Fonte foto: ANSA A partire dalla stagione 2023/2024 si potrà sottoscrivere un piano Dazn annuale, con uno sconto

Quanto costerà il piano Standard di Dazn: i nuovi prezzi

Per la stagione 2023/2024, Dazn ha deciso di lanciare il pass annuale, cioè un abbonamento valido 12 mesi, pagabile in un’unica soluzione a prezzo scontato.

Il pass annuale per il pacchetto Standard costerà 299 euro (l’equivalente di 24,91 euro al mese) da pagare in un’unica soluzione. Il piano mensile, invece, costerà 40,99 euro/mese (rispetto alla scorsa stagione c’è un aumento di 1 euro). Sottoscrivendo un piano annuale con pagamento in 12 rate, infine, il costo è di 30,99 euro al mese.

Con il piano Standard è possibile registrare fino a 6 dispositivi all’App Dazn e vedere i contenuti su due di essi (ma solo se connessi alla stessa rete). Il pacchetto Standard dà accesso a Serie A, Serie B, Liga, Europa League, il meglio della Conference League, le coppe inglesi (Fa Cup e Carabao Cup) la Champions League femminile, oltre al basket (Serie A, Eurolega, Eurocup), la NFL, la boxe e i canali Eurosport HD 1 e HD 2.

Quanto costerà il piano Plus di Dazn: i nuovi prezzi

Il piano annuale per il pacchetto Plus (che dà la possibilità di vedere Dazn su due dispositivi connessi a reti diverse e che consente anche di registrare fino a 7 dispositivi) costerà 449 euro (l’equivalente di 37,41 euro al mese) da pagare in un’unica soluzione. Il piano mensile, invece, costerà 55,99 euro/mese (rispetto alla scorsa stagione, anche in questo caso c’è un aumento di 1 euro). Sottoscrivendo un piano annuale con pagamento in 12 rate, infine, il costo è di 45,99 euro al mese.

Quanto costerà il piano Start di Dazn: i nuovi prezzi

Per chi non è interessato al calcio maschile è previsto il pacchetto Start: il pass annuale costerà 89,99 euro, il piano mensile 13,99 euro e il piano annuale con pagamento in 12 rate 9,99 euro al mese.

Con questo abbonamento è possibile vedere, tra i vari contenuti, tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, il meglio del fighting internazionale (boxe e UFC) e il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League.