Quando verrà dimesso Papa Francesco dal Gemelli? I dubbi dei medici sulla degenza e i pericoli

I medici che stanno curando il Papa al Policlinico Gemelli di Roma hanno parlato della durata della sua degenza in ospedale, informando che il Pontefice rimarrà ricoverato per il tempo necessario a una sua completa guarigione, anche per evitare un ritorno troppo affrettato al lavoro.

Quanto sarà dimesso Papa Francesco

Nel tardo pomeriggio del 21 febbraio i medici che stanno curando Papa Francesco hanno parlato nel dettaglio delle condizioni di salute del Pontefice, da tempo ricoverato per un’infezione alle vie respiratorie.

La degenza, secondo i dottori: “Non durerà una settimana. Il Papa rimarrà qui tutto il tempo che servirà per poter tornare a Santa Marta in sicurezza”. L’atteggiamento della squadra di medici che sta curando il Santo Padre sembra quindi molto prudente.

Fonte foto: ANSA Luigi Carbone e Sergio Alfieri, i dottori che stanno curando il Papa

“In questo momento non abbiamo riferimenti su quando potrebbe essere dimesso. Abbiamo visto miglioramenti, ma basta pochissimo per potersi squilibrare. Impossibile dare una tempistica” hanno concluso.

La malattia del Papa

Papa Bergoglio è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un peggioramento delle sue condizioni di salute, legato a una condizione polmonare cronica che da tempo lo indebolisce.

In fase acuta, ha sviluppato un’infezione dovuta alla presenza di più batteri contemporaneamente nel proprio organismo. A sua volta, l’infezione ha causato un’infiammazione che ha coinvolto entrambi i polmoni.

“Se sarà dimesso? Sicuramente, verrà dimesso. Ma la parte cronica della sua malattia resta” hanno comunicato i medici, che hanno sottolineato il fatto che Bergoglio sia un paziente molto fragile data l’età.

Il lavoro di Papa Francesco

Una delle ragioni per cui i medici vogliono tenere Papa Francesco in ospedale fino alla sua completa guarigione dalla fase acuta della malattia è legata alla tendenza del Pontefice a lavorare molto più di quanto dovrebbe, soprattutto quando è malato.

“Adesso non lo rimandiamo a Santa Marta, anche perché se lo mandiamo lì si rimette a lavorare come prima. Lo terremo qui almeno tutta la prossima settimana” hanno dichiarato i dottori.

Per quanto riguarda l’Angelus di domenica invece, i medici non hanno escluso che il Papa possa affacciarsi alla finestra dell’ospedale: “Domani vedremo se consigliargli o meno se affacciarsi o meno. Ci sono tanti modi per fare o non fare l’Angelus” hanno concluso.