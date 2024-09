Quando ricomincia la scuola? Il calendario, i ponti e le vacanze per gli studenti tra il 2024 e il 2025

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Arriva settembre e inizia il conto alla rovescia per il suono della campanella: la scuola avrà inizio tra il 5 e il 16 settembre, con gli studenti che già mettono mano al calendario per contare i ponti previsti e i periodi delle vacanze. Le aule si apriranno quindi a giorni e se ne avrà, come di consueto, fino a giugno, con la chiusura prevista tra il 6 e il 13. Nel mezzo i tanto agognati giorni di festa tra periodo natalizio, quello pasquale e – anche se non per tutti – il Carnevale.

Scuola, le date di inizio regione per regione

La scuola inizierà giovedì 5 settembre per gli studenti della Provincia di Bolzano, i primi a sedersi ai banchi, seguiti il 9 settembre da quelli di Trento.

Le regioni che inizieranno mercoledì 11 settembre includono Piemonte, Veneto, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Fonte foto: ANSA

La scuola riapre i battenti: i primi saranno gli studenti di Bolzano

Lombardia, Campania, Sicilia, Sardegna e Molise seguiranno il 12 settembre, mentre le restanti otto regioni inizieranno lunedì 16 settembre. Le scuole, grazie all’autonomia, possono modificare queste date, purché si garantiscano almeno 200 giorni di lezione.

Le vacanze in calendario e i ponti

Un mese e mezzo di lezioni, grosso modo, prima di raggiungere la prima pausa, che cade il 1 novembre, giorno di Ognissanti: nel 2024 sarà un venerdì, e quindi per chi frequenta anche il sabato, la pausa potrebbe estendersi a due giorni.

Lombardia, Liguria, Lazio, Piemonte e Toscana non hanno incluso il 2 novembre fra i giorni di pausa, mentre in Trentino già si sa che le scuole saranno chiuse: a Trento dal 26 ottobre e a Bolzano dal 31 ottobre.

Male a dicembre, invece, con la festa dell’Immacolata Concezione dell’8 dicembre che cade di domenica, di fatto una pausa “sprecata”.

Le vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale

Poche deroghe anche per il Natale: le vacanze iniziano lunedì 23 dicembre e dureranno fino a lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Con alcune variazioni: la Toscana andrà in pausa dal 24 dicembre, la Sicilia invece prolunga fino al 7 gennaio, mentre Bolzano avrà le vacanze dal 21 dicembre.

Per quanto riguarda il Carnevale del 2025, che cade il 4 marzo, molti istituti approfitteranno dell’occasione per concedere uno o più giorni di riposo. Alcune regioni hanno già previsto chiusure generali: Campania, Lombardia, Sardegna e Basilicata fermeranno le lezioni il 3 e 4 marzo, con ritorno il 5; Friuli Venezia Giulia, Molise, Veneto e Trentino estenderanno la pausa fino al 5; il Piemonte aggiungerà anche il sabato 1 marzo, mentre a Bolzano si resterà a casa dal 1 al 9 marzo.

Ad aprile ci saranno poi le vacanze di Pasqua: gli studenti avranno ferie da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile, con ripresa delle lezioni mercoledì 23, eccetto in Veneto e Valle d’Aosta, che anticiperanno la ripresa di un giorno.

Gli altri ponti prima dell’estate

Interessante è poi la festa di venerdì 25 aprile, giorno della Liberazione, che regala 3 giorni di pausa consecutivi grazie al weekend. La settimana seguente, inoltre, vede il 1 maggio cadere di giovedì, il che potrebbe generare un ulteriore lungo ponte fino a domenica 4.

Alcune regioni, come Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Marche, Molise, Veneto, Trentino e Valle d’Aosta, hanno già previsto chiusure per il 2 e 3 maggio, mentre a Bolzano le scuole saranno chiuse solo il 2.

Poco prima della conclusione dell’anno scolastico, infine, c’è il 2 giugno, Festa della Repubblica, che cadrà di lunedì e offrirà una pausa aggiuntiva al fine settimana.