Quando la cantante Giorgia attaccò Meloni: botta e risposta tra la co-conduttrice di Sanremo 2024 e la premier

Mancano poche ore all’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 e a condurre la serata insieme ad Amadeus ci sarà Giorgia, la cantante. Anche se la confusione tra le varie “Giorgia” note d’Italia non è così strana, considerando che proprio Giorgia Todrani, nota solo come Giorgia, aveva attaccato Giorgia Meloni alcuni mesi prima delle elezioni 2022. Per distinguersi dalla futura presidente del consiglio, la cantante aveva scritto in una storia Instagram che si chiamava Giorgia, ma “non rompo i c*** a nessuno”. La leader di Fratelli d’Italia non si era tirata indietro dal rispondere, a modo suo, alla frecciatina.

La story contro Giorgia Meloni

Nel periodo pre-elettorale artisti e vip hanno spesso riportato la loro opinione sui programmi elettorali. È accaduto, per esempio, alla pubblicazione del programma elettorale di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Elodie, madrina del Pride di Roma, il 24 luglio aveva commentato al programma con un “A me sinceramente fa paura”.

Non era stata l’unica a fare un simile commento e proprio la cantante Giorgia, in questo caso su Instagram, aveva scritto in una storia:

Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c… a nessuno.

Un testo che prendeva a piene mani dal discorso di Giorgia Meloni sul palco di San Giovanni, a Roma, diventato poi un meme: “Sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”.

La risposta di Meloni

Giorgia Meloni non ha aspettato troppo prima di rispondere alla frecciatina con il suo stile. L’aspirante premier infatti aveva scritto sui social che trovava la voce di Giorgia straordinaria e che “ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo”. A quel punto la frecciatina di risposta: “Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio”.

Il commento in risposta poteva chiudersi con un “è la democrazia, funziona così ed è bella per questo”, ma Meloni ha continuato e ha lanciato un ennesimo tiro. “Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.

Giorgia a Sanremo 2024

Giorgia torna a Sanremo, dopo l’edizione 2023, da presentatrice (i presentatori saranno i cantanti stessi). Per la prima volta vestirà i panni della co-conduttrice insieme ad Amadeus nella seconda serata di Festival.

Il palco dell’Ariston non è nuovo per Giorgia, che lo ha calcato tante volte come artista in gara. A partire da Sanremo Giovani, dove ha vinto con l’iconica canzone E poi (1994) e le diverse edizioni di Sanremo, alle quali ha partecipato 6 volte.