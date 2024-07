Quando Iva Zanicchi sfidò Silvio Berlusconi: "Mi disse di non farlo, che mi avrebbero odiata, ma vinsi io"

Iva Zanicchi e quella volta che sfidò Silvio Berlusconi e lo fece ricredere. Lei conduceva in modo brillante Ok, il prezzo è giusto. C’era la fila di sponsor grazie agli ottimi ascolti della trasmissione, Il Cav avrebbe voluto che tutto rimanesse così e invece la cantante e conduttrice decise di candidarsi al Parlamento europeo in quota Forza Italia.

Iva Zanicchi e la sfida vinta contro Silvio Berlusconi

“Berlusconi non voleva”, ha confessato la Zanicchi in una intervista rilasciata a Panorama a proposito della sua decisione di voler correre alle Europee. “Ero in tv con Ok, il prezzo è giusto, andavamo alla grande”.

Sempre secondo la versione della cantante, il fondatore di Forza Italia era contrario alla sua candidatura. “Iva, non farlo. Ti farai odiare dagli spettatori che non sono dalla nostra parte”, avrebbe detto Berlusconi. Lei però non gli volle dare ascolto.

Fonte foto: ANSA Iva Zanicchi

“Io cocciuta, convinta delle sue e mie idee, mi sono candidata – ha spiegato -. Con poche migliaia di euro, tutti usciti dalle mie tasche, ho fatto campagna elettorale e vinto. Silvio ha dovuto ricredersi”.

Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, l’opinione della Zanicchi

Il volto televisivo ha anche detto la sua sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Berlusconi, scelta che ha sollevato diverse polemiche. Cosa ne pensa? “Gli avrei intitolato Linate dove sbarco più spesso che a Malpensa. Silvio era un grande, tra noi c’era un’amicizia purissima. L’ho sentito quando era già malato, un uomo generoso con la visione moderna”.

Secondo la Zanicchi Berlusconi ha fatto tanto per l’Italia e se fosse per lei gli intitolerebbe anche una “grande piazza di Milano”.

Quando politica e spettacolo si incontrano

Iva Zanicchi fa parte di quei personaggi che hanno vissuto sia esperienze nel mondo dello spettacolo sia carriere politiche. Anche Vladimir Luxuria si è districata in entrambi i contesti: è stata la prima parlamentare transgender del Parlamento europeo per poi divenire anche un volto tv.

Come poi non citare Ilona Staller, in arte Cicciolina, pornodiva che fece il suo ingresso in Parlamento nel 1987, eletta alla Camera dei deputati nelle liste del Partito Radicale.

Anche Gabriella Carlucci, Debora Caprioglio, Mara Carfagna, Ombretta Colli e Alessandra Mussolini sono persone che sono saltate da un ambito all’altro, impegnandosi sia negli studi televisivi sia sia in territorio politico.