Quando arriva l'assegno unico 2023 Inps a marzo: le date del pagamento e chi può riceverlo

In questi giorni sono in pagamento gli “straordinari” per i beneficiari dell’assegno unico. A differenza delle altre volte, gli importi stanno arrivando a inizio mese. Questo perché non si tratta dell’assegno unico vero e proprio ma degli adeguamenti all’inflazione e alle nuove maggiorazioni previste per il 2023. Importi che, pur essendo stati maturati a gennaio, non erano ancora stati accreditati.

Assegno unico 2023 Inps, cosa cambia

In attesa di consolidare i dati sui prezzi e di recepire le novità contenute nella manovra finanziaria, l’assegno unico per i figli era stato liquidato in continuità con il 2022. Ma in questi giorni stanno arrivando i conguagli di gennaio. Si tratta di una maggiorazione dovuta all’adeguamento all’inflazione e di quella dovuta ai nuovi minimi.

L’importo minimo è di 54,10 euro in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 43.240 euro mentre l’importo massimo è di 189,20 euro (da 175 euro) per Isee fino a 16.215 euro (da 15mila euro).

Le nuove regole Inps per l’assegno unico 2023

Inoltre, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto altre novità per l’assegno unico.

Tra queste la maggiorazione per specifiche tipologie di nuclei familiari, con un aumento del 50% degli importi per ciascun figlio di età inferiore a un anno e per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni per famiglie con tre o più figli o con Isee inferiore a 40mila euro.

Aumentata a 150 euro la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Assegno unico Inps, in un anno erogati 14,3 miliardi di euro

Secondo l’Osservatorio statistico dell’Inps sull’assegno unico universale (Auu), da marzo 2022 a gennaio 2023, sono stati erogati alle famiglie assegni per 14,3 miliardi di euro, di cui 13 miliardi relativi al 2022 e 1,3 miliardi riferibili al primo mese di quest’anno.

Si tratta di importi erogati a oltre 9,6 milioni di figli, con 27mila nuovi beneficiari nel mese di gennaio. Inoltre, sempre in tema di welfare, l’Inps ha recepito l’adeguamento all’inflazione dell’assegno di maternità per il 2023 che viene versato dai Comuni alle madri.

Per il 2023 l’assegno di maternità è stato rivalutato dell’8,1% ed è pari a 1,917 euro erogati in 5 rate. Per ottenere l’intero importo dell’assegno non bisogna superare un Isee di 19.185 euro.