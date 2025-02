Quando arriva il pagamento dell'assegno di inclusione nel 2025, il calendario dell'Inps con le date ufficiali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’assegno di inclusione per il 2025 prevede due modalità di pagamento: i primi accrediti per chi ha presentato domanda e ha ottenuto esito positivo dell’istruttoria e i rinnovi mensili per chi già percepisce il beneficio. Le date ufficiali dell’Inps delineano un calendario preciso sia per i primi pagamenti che per gli importi disponibili sulle carte di inclusione.

Pagamenti assegno inclusione di febbraio 2025

A febbraio 2025, l’assegno di inclusione è erogato in due tranche. La prima il 15 febbraio ed è relativa a chi ha presentato domanda entro gennaio 2025 e ha sottoscritto il Patto di attivazione digitale. La seconda è il 27 febbraio ed è relativa a chi già riceveva la misura e continua a soddisfare i requisiti.

Gli importi dell’assegno di inclusione di febbraio 2025 hanno inclusi degli aumenti per alcune categorie di beneficiari, in seguito all’aggiornamento delle soglie Isee e di reddito stabilite dalla legge di Bilancio 2025. La soglia Isee infatti è stata aumentata da 9.360 euro a 10.140 euro.

Ricordiamo inoltre che gli accrediti dell’assegno di inclusione possono essere verificati attraverso il Portale Siisl, presso l’Atm Postamat, agli sportelli di Poste Italia o chiamato al numero verde dedicato.

Calendario primi pagamenti e arretrati

Secondo il calendario Inps, nello specifico, i primi pagamenti dell’assegno di inclusione e gli eventuali arretrati saranno accreditati sempre nelle stesse date.

Oltre i pagamenti già effettuati, risalenti al 15 gennaio e 15 febbraio 2025. I prossimi pagamenti sono previsti nelle seguenti date:

15 marzo 2025

15 aprile 2025

15 maggio 2025

14 giugno 2025

15 luglio 2025

14 agosto 2025

15 settembre 2025

15 ottobre 2025

15 novembre 2025

15 dicembre 2025

I pagamenti posso subire delle variazioni solo in caso di festività nazionali o fine settimana.

Date disponibilità importi rinnovi successivi

Per chi già riceve l’assegno di inclusione e continua a soddisfare i requisiti, il calendario dei pagamenti, oltre la data del 27 gennaio 2025, variano maggiormente.

Gli importi infatti saranno disponibili sulle carte di inclusione nelle seguenti date, compresi cambiamenti dovuti a festività o soggetti al periodo natalizio.

Di seguito date dei pagamenti:

27 febbraio 2025

27 marzo 2025

26 aprile 2025

27 maggio 2025

27 giugno 2025

28 luglio 2025

27 agosto 2025

27 settembre 2025

27 ottobre 2025

27 novembre 2025

20 dicembre 2025