Quali sono le 7 previsioni di Baba Vanga sul 2024 e perché le sue profezie sono tutte quante delle fake news

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Con la fine dell’anno che si avvicina e il 2024 alle porte, il web ripropone la tradizionale lista di previsioni di Baba Vanga, l’indovina e chiaroveggente bulgara nata nel 1911 che ha trascorso gran parte della sua vita nella zona di Rupite, un villaggio montano del distretto di Blagoevgrad. I suoi seguaci erano convinti che possedesse abilità paranormali e presunte capacità profetiche.

Chi era Baba Vanga

Si dice che Baba Vanga fosse in grado di vedere il futuro grazie ai poteri donati da un tornado che l’aveva resa cieca nell’infanzia.

Queste dicerie la resero nota nel corso della Seconda Guerra Mondiale: si racconta infatti che vari leader come lo zar bulgaro Boris III e il sovietico Leonid Brezhnev l’avrebbero consultata di persona.

Fonte foto: ANSA Un computer quantistico in mostra allo stand IBM della fiera informatica CeBIT di Hannover. Per il 2024, Baba Vanga avrebbe predetto importanti innovazioni tecnologiche, tra cui una svolta nel campo dell’informatica quantistica

Morta nel 1996, da allora è diventata una figura di culto anche tra i teorici della cospirazione. Di dice infatti che abbia tramandato previsioni per ogni anno fino al 5079.

Come abbiamo già spiegato, non c’è mai stata alcuna profezia tramandata: si tratta solo di leggende che si sono diffuse nel tempo e sono state riprese recentemente dal web e dai social, ma che tuttavia non sono mai state annunciate dalla mistica bulgara.

Le 7 profezie per il 2024

Secondo il web, a ogni modo, anche per l’anno venturo Baba Vanga avrebbe tramandato 7 profezie.

1 – Un tentativo di assassinio del Presidente russo Vladimir Putin da parte di un suo connazionale.

2 – Un aumento degli attacchi terroristici in Europa e il fatto che un “grande Paese” condurrà test o attacchi con armi biologiche.

3 – Un’enorme crisi economica con l’aumento dei livelli di debito e l’escalation delle tensioni geopolitiche come fattori principali.

4 – Violenti eventi meteorologici e disastri naturali terrificanti.

5 – Un aumento degli attacchi informatici (Gli hacker avanzati prenderanno di mira infrastrutture cruciali come le reti elettriche e gli impianti di trattamento delle acque, rappresentando serie minacce per la sicurezza nazionale).

6 – L’avvento di innovazioni mediche e nuovi trattamenti per malattie incurabili, tra cui Alzheimer e il cancro (spazio a un po’ di ottimismo).

7 – Innovazioni tecnologiche (importante svolta nel campo dell‘informatica quantistica).

Le altre profezie per il futuro

Secondo alcune fake news e leggende metropolitane tramandate, Baba Vanga avrebbe profetizzato anche la risoluzione della crisi della fame internazionale tra il 2025 e il 2028, il ritorno del comunismo nel 2076 e i primi viaggi nel tempo nel 2304.

La fine del mondo sarebbe invece fissata al 5079.