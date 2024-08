Qual è il punteggio minimo per entrare al Test di Medicina 2024: pubblicati punteggi nominativi, dove trovarli

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il 30 luglio scorso si è tenuta la seconda sessione del Test di Medicina 2024. Nelle ultime ore sono stati pubblicati online i punteggi nominativi delle prove, ecco dove trovarli e quale potrebbe essere il punteggio minimo per entrare.

Pubblicati i punteggi nominativi del Test di Medicina 2024

Sono usciti online i punteggi nominativi degli studenti che hanno svolto il Test di Medicina 2024 nella seconda sessione del 30 luglio scorso con l’obiettivo di entrare in una delle facoltà di Medicina delle università italiane.

I punteggi sono disponibili nell’area riservata della piattaforma Universitaly: chi ha svolto il test di ammissione potrà visionare il punteggio ottenuto, la propria scheda anagrafica e il modulo risposte.

Fonte foto: ANSA

Chi ha sostenuto la prova in entrambe le sessioni, a maggio e a luglio, potrà utilizzare il punteggio più alto ottenuto in uno dei due test per iscriversi alla graduatoria nazionale.

Punteggio minimo per entrare a Medicina 2024

Nonostante siano usciti anche i punteggi nominali della seconda sessione di luglio del Test di Medicina 2024, non è ancora possibile stabilire quale sarà il punteggio minimo per entrare nella graduatoria nazionale di quest’anno.

Con punteggio minimo si indica il punteggio registrato dall’ultimo candidato che si trova in una posizione utile all’interno della graduatoria in base ai posti disponibili nelle varie Università.

I posti disponibili per accedere alle facoltà di Medicina nel 2024 sono 13.514.

Graduatoria Test di Medicina 2024

Per conoscere con certezza quale sarà il punteggio minimo per entrare a Medicina si dovrà aspettare il 10 settembre, quando verrà pubblicata la graduatoria nazionale nominativa.

Il punteggio minimo si abbasserà poi con gli scorrimenti della graduatoria, il primo dei quali è previsto per il 18 settembre.

Intanto però sono possibili fare delle previsioni: Studenti.it riporta che secondo gli esperti il punteggio minimo potrebbe aggirarsi in un range tra 70 e 75.