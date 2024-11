Quadro realizzato dall'AI all'asta per oltre 1 milione di euro: è il ritratto di Alan Turing fatto da un robot

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un quadro realizzato dall’AI e raffigurante Alan Turing, uno dei massimi esponenti dell’informatica moderna, è stato venduto a un’asta londinese per una cifra da capogiro: più di un milione di euro. La vendita solleva, ovviamente, diverse domande e numerose perplessità relative all’uso dell’Intelligenza Artificiale per produrre opere artistiche.

Quadro di Alan Turing prodotto dall’Intelligenza Artificiale: l’asta da capogiro

L’asta per la vendita del quadro è stata organizzata presso Sotheby’s. Il dipinto, creato da AI-Da, un umanoide dotato di Intelligenza Artificiale, raffigura l’informatico e scienziato inglese Alan Turing.

Non a caso, è stato ribattezzato “AI God”, come omaggio al matematico, spesso considerato come uno dei padri dell’Intelligenza Artificiale.

Probabilmente in pochi si aspettavano un’asta da capogiro come quella che si è svolta. Il dipinto, infatti, è stato venduto per una cifra spropositata, più di un milione di euro.

Cifra da record per un quadro creato con l’AI

L’asta di Sotheby’s passerà sicuramente alla storia. È la prima volta che un quadro creato con l’AI viene venduto a una cifra tanto elevata.

Eppure, le premesse lasciavano intendere che, alla fine, il dipinto sarebbe stato venduto a una cifra esagerata.

L’importo di partenza, infatti, era fissato tra 100.000 e 150.000 sterline, ossia tra i 115.000 e i 170.000 euro.

Il quadro è stato realizzato dall’umanoide AI-Da, ideato dal direttore creativo Aidan Meller e in grado di muoversi e dipingere: ha già creato diversi ritratti, tra cui quelli di Diana Ross e Paul McCartney.

L’arte generata dall’AI solleva interrogativi

L’asta per la vendita del quadro realizzato mediante AI ha sollevato diversi interrogativi.

Già prima dell’evento, i critici d’arte inglesi hanno definito l’opera, alta più di due metri, come “inquietante”.

Indipendentemente dall’opinione dei critici, non è possibile fare a meno di domandarci quali saranno le implicazioni che, in futuro, deriveranno dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in settori come quello dell’arte.

Come accennato, il quadro che ritrae Alan Turing è stato creato da un umanoide dotato di Intelligenza Artificiale. Tuttavia, il rischio delle opere create con l’AI è di non riuscire a rilevare la reale paternità delle stesse.