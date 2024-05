Putin sceglie i Patrushev come vice e assistente: chi sono i nuovi fedelissimi, pronti alla successione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I nuovi fedelissimi. Vladimir Putin, al suo quindi mandato da leader della Russia, ha posizionato diversi alleati in ruoli chiave dell’amministrazione. Spiccano i nomi di Nikolai e Dmitry Patrushev, padre e figlio.

Putin nomina Nikolai Patrushev suo assistente

Nikolai Patrushev, per 16 anni segretario del Consiglio di sicurezza della Russia, l’organo consultivo del presidente in materia di sicurezza nazionale, è stato nominato assistente personale di Vladimir Putin.

Il presidente della Russia, rieletto per il suo quinto mandato, ha modificato molti degli incarichi dati ad alcuni dei più fedeli dei suoi uomini. Patrushev è tra questi. La sua è vista come una promozione, un avvicinamento al centro del potere russo.

Fonte foto: Ansa Dmitry Patrushev, figlio di Nikolai e nuovo vice primo ministro

Nikolai Patrushev avrà l’incarico di coordinare l’industria navale russa, in un momento in cui l’intero Paese si sta convertendo a un’economia di guerra, come conferma la scelta di un economista, Andrei Belousov.

La nomina di Dmitry Patrushev a vice capo del governo

Nella giornata di lunedì 13 maggio la Duma, il parlamento russo, ha approvato anche la nomina di Dmitry Patrushev, figlio di Nikolai, come uno dei nove vice capi del governo russo.

Dmitry è stato dal 2018 ministro dell’Agricoltura, è un banchiere e manterrà da vice primo ministro questa delega, concentrandosi sulla produzione agricola del Paese.

Nato nel 1977, ha una carriera relativamente lunga, divisa tra banche e ministeri russi. Ha fatto parte dei consigli di amministrazione di alcune delle aziende più importanti del Paese come Gazprom.

Chi sono i Patrushev e che ruolo hanno in Russia

Nikolai Patrushev è considerato tra i più fedeli uomini di Putin. Entrambi condividono la stessa formazione, avendo fatto parte dei servizi segreti russi. Patrushev però ha mantenuto a lungo un ruolo operativo proprio nell’Fsb.

Ha infatti diretto l’agenzia considerata erede del Kgb per nove anni, tra il 1999 e il 2008, anno in cui è stato nominato segretario del Consiglio di sicurezza russo, carica che ha ricoperto fino ad oggi.

L’avvicinamento di Nikolai Patrushev e del figlio Dmitry a Putin è visto come un premio alla fedeltà dimostrata dalla famiglia negli ultimi anni e un modo per il presidente di mettere personaggi fedeli ma privi di un vero potere politico in posizioni chiave del governo.