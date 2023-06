Putin ricorda Berlusconi e chiede un minuto di silenzio al Forum di San Pietroburgo, il video

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Dopo un primo pensiero espresso una volta appresa la notizia della morte del Cav, Vladimir Putin ha nuovamente dedicato parole di affetto nei confronti di Silvio Berlusconi. Lo ha fatto, lo zar, in occasione del Forum Economico di San Pietroburgo.

All’ex premier italiano ed ex leader di Forza Italia, Putin ha rivolto queste parole: “Non molto tempo fa l’ex primo ministro italiano, Silvio Berlusconi, è morto. Ha fatto molto per instaurare normali relazioni a lungo termine tra Russia e Nato. Era una persona energica e brillante. Penso che fosse realmente un leader di livello mondiale”.

Quindi, Putin ha rivolto l’invito a partecipare alla memoria del Cav a tutti i presenti: “Vi chiedo scusa, chiederei di alzarvi in piedi e osservare un minuto di silenzio in sua memoria”. I presenti si sono alzati in piedi e hanno rispettato la richiesta del leader russo.

Dopo il minuto di silenzio, i partecipati si sono rimessi a sedere.