Putin potrebbe attaccare le navi americane con armi nucleari: la rivelazione dell'esperto militare russo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Putin potrebbe attaccare le navi americane con armi nucleari in risposta alle tensioni legate alla guerra in Ucraina. A sostenerlo è l’esperto militare russo Igor Korotchenko, secondo il quale la prospettiva sarebbe una risposta alla decisione di Biden di fornire armi a Kiev per difendersi dalla Russia. Recentemente, una nave e un sottomarino russi hanno condotto esercitazioni in simulazione di attacco missilistico nell’Oceano Atlantico in direzione di Cuba. Korotchenko ha sottolineato che i sottomarini russi sono incaricati di contrastare le portaerei americane, se necessario.

L’allarme dell’esperto militare: la Russia potrebbe attaccare le navi Usa con missili nucleari

Le dichiarazioni dell’esperto militare russo Igor Korotchenko sono state rese alla televisione di Stato, riportata poi in inglese dal canale YouTube di Russian Media Monitor, il collettivo con a capo la giornalista Julia Davis, che si propone di contrastare la propaganda del Cremlino.

La possibilità, secondo l’esperto, sarebbe concreta e diretta conseguenza delle decisioni della Casa Bianca, con l’autorizzazione di Biden a Zelensky di usare armi statunitensi per difendersi dagli attacchi russi.

In realtà, spiegano alcuni funzionari Usa ad Associated Press, si tratta di armi che Kiev potrebbe impiegare soltanto nella difesa di Kharkiv, mentre l’utilizzo di missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense non è stato avallato.

Cosa ha detto Igor Korotchenko sulle armi nucleari russe

“Secondo me, esiste una sola risposta adeguata, rapida ed efficace all’aumento degli attacchi contro il territorio della Federazione Russa con armi americane a lungo raggio, da quando Biden e Sullivan hanno dato il via libera” ha dichiarato Korotchenko.

“Le forze armate ucraine lo porteranno a termine: distruzione totale di tutta la produzione elettrica in Ucraina” ha spiegato l’esperto militare.

Le esercitazioni delle navi da guerra russe verso Cuba

Korotchenko ha affrontato inoltre il tema delle esercitazioni delle navi da guerra russe nell’Oceano Atlantico verso Cuba.

Secondo il ministero della difesa russo, una nave e il sottomarino nucleare Kazan di Mosca hanno simulato un attacco missilistico su navi nemiche durante le esercitazioni.

Korotchenko ha riferito che diversi sottomarini nucleari russi hanno svolto compiti in varie zone dell’Oceano Atlantico, insieme al Kazan, ma non limitandosi a Cuba.

Il ministero degli Esteri cubano ha chiarito, ad ogni modo, che le navi russe non trasportavano armi nucleari e non costituivano una minaccia, evidenziando le storiche positive relazioni con la Russia.

I sottomarini nucleari russi: esercitazioni in vista di un attacco alle portaerei Usa?

Korotchenko ha però enfatizzato la facoltà dei sottomarini russi nel contrastare le portaerei americane con armamenti speciali, se necessario.

“Possiamo immaginare che Kazan non fosse l’unico, ma c’erano alcuni sottomarini nucleari multiuso russi in diverse parti dell’Oceano Atlantico, che svolgevano i loro compiti. E questi incarichi sono chiari: contrastare i gruppi d’attacco delle portaerei americane” ha spiegato Korotchenko.

“Naturalmente, se un attacco viene effettuato, come è stato affermato, a diverse centinaia di chilometri di distanza, contro un gruppo d’attacco delle portaerei americane, questo verrebbe effettuato con ordigni speciali dalla massima efficacia, velocità e affidabilità” ha sottolineato.