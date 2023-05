Putin ordina di arrestare i giudici della Corte Penale Internazionale: c'è anche l'italiano Rosario Aitala

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

La Russia vuole arrestare un giudice italiano. Mosca ha emanato mandati d’arresto per i magistrati parte della Corte Penale Internazionale che hanno a loro volta chiesto l’arresto del presidente Putin per la deportazione di bambini ucraini dai territori occupati dall’esercito del Cremlino. Tra i giudici colpiti da questi atti c’è anche Rosario Salvatore Aitala.

Perché la Corte Penale Internazionale vuole far arrestare Putin?

Il 17 marzo 2023 la corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissario presidenziale russo per i diritti dei bambini.

L’accusa mossa ai due è quella di aver ordinato e facilitato la deportazione di bambini ucraini dai territori occupati dall’esercito russo nel contesto dell’invasione cominciata a febbraio 2022. I piccoli sarebbero stati affidati a famiglie russe, con l’intento di allontanarli dalla propria cultura e “russificarli”.

Fonte foto: ANSA Vladimir Putin, presidente della Russia

La corte penale internazionale ha autorità solo nei paesi che ne hanno firmato l’atto costitutivo, tra i quali non c’è la Russia. Questo mandato d’arresto ha comunque limitato enormemente il numero di paesi in cui il presidente russo può andare senza rischiare di essere arrestato.

Cosa comporta il mandato d’arresto russo?

Per tutta risposta, la Russia nella giornata di oggi 22 maggio ha emesso un mandato d’arresto nei confronti dei giudici che fanno parte della sezione della corte che indaga sulle deportazioni di bambini dall’Ucraina.

Il presidente Karim Khan, Tomoko Akane, Rosario Aitala e Sergio Gerardo Ugalde Godinez sono accusati di aver emesso un mandato d’arresto illegale, senza motivi di responsabilità penale.

Similmente a quello preso dall’Aja nei confronti di Putin, questo provvedimento non comporta altro che il rischio di essere arrestati se si dovesse finire in un territorio sotto la giurisdizione di chi l’ha emesso, in questo caso la Russia.

Chi è Rosario Aitala?

Tra i giudici colpiti dal mandato di arresto di Putin c’è anche Rosario Salvatore Aitala, 55 anni, italiano, originario di Catania.

Magistrato specializzato in protezione dei diritti umani e diplomato in diritto internazionale, è stato prima funzionario di polizia, poi sostituto procuratore dell’antimafia e ha lavorato come esperto per la Commissione e il Parlamento europei.

Prima di lavorare alla Corte Penale Internazionale, ha anche collaborato con il ministero degli esteri.