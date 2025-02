Pusher scappa dalla Polizia, inseguito nel centro di Catania: era in auto con un minorenne, arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pusher di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per spaccio di droga. L’operazione si è svolta durante un servizio serale di controllo del territorio volto a prevenire fenomeni di illegalità diffusa.

Inseguimento e arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è stato individuato mentre guidava un’auto nei pressi di viale XX settembre, all’incrocio con via Etnea. Alla vista della pattuglia, il 21enne ha tentato di fuggire accelerando bruscamente e ignorando un semaforo rosso in via Renato Imbriani a Catania.

Perquisizione e sequestro

Il comportamento sospetto non è sfuggito agli agenti, che lo hanno inseguito e fermato in pochi minuti. In compagnia del giovane si trovava un minorenne. Durante l’ispezione del veicolo, i poliziotti hanno percepito un forte odore di marijuana, che ha portato a una perquisizione approfondita. Nel vano porta oggetti sono stati trovati due involucri di sostanza stupefacente, mentre addosso al 21enne sono stati rinvenuti undici involucri di marijuana per un peso di 33 grammi e di hashish per un peso di 2,50 grammi. Inoltre, il giovane aveva con sé 345 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

Conseguenze legali

La droga e il denaro sono stati sequestrati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dopo gli accertamenti, il pusher è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, anche se resta la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Sentito il PM di turno, il giovane è stato rilasciato in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice. Al giovane sono state contestate anche infrazioni al Codice della strada, tra cui guida senza patente e passaggio con semaforo rosso.

