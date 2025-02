Pusher beccato mentre consegna un involucro di cellophane a un cliente in centro a Padova: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Padova, dove un 19enne nigeriano è stato fermato per spaccio di marijuana, mentre un 45enne liberiano e un 58enne albanese sono stati arrestati per ordini di carcerazione legati a spaccio e furto.

Operazione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le operazioni si sono svolte mercoledì 26 febbraio nei pressi della Stazione ferroviaria di Padova. Le pattuglie della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 19enne cittadino nigeriano per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso in via Tommaseo mentre cedeva un involucro di cellophane a una connazionale in cambio di 10 euro.

Dettagli dell’arresto

Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato di fuggire verso la Stazione Ferroviaria ma è stato fermato e portato in Questura. Durante la perquisizione, sono state trovate 2 confezioni di blister contenenti 4 pastiglie di Tapentadolo, un oppiaceo, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altri arresti

Nello stesso pomeriggio, un 45enne liberiano è stato fermato nei pressi della Stazione ferroviaria. L’uomo, senza fissa dimora, è risultato destinatario di un Ordine di carcerazione per una pena di 9 mesi legata a reati di spaccio. Anche un 58enne albanese è stato arrestato su Cavalcavia Borgomagno dopo essere stato identificato come autore di un furto a bordo di un tram. L’uomo è stato denunciato per l’uso indebito di una carta di pagamento e arrestato per un Ordine di carcerazione legato a furto e furto aggravato.

Entrambi gli uomini sono stati portati alla Casa di Reclusione di Padova.

Fonte foto: IPA