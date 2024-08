Punteggio minimo per entrare nella graduatoria del Test di Medicina 2024: novità dopo risultati del 30 luglio

Il punteggio minimo per entrare nella graduatoria del Test di Medicina 2024, basato sui risultati della seconda sessione di luglio, è stato fissato sopra i 70 punti, segnando un significativo aumento rispetto ai 61,3 punti della sessione di maggio.

Il punteggio minimo è sempre più alto

Questo dato riflette un incremento della difficoltà del test o una maggiore preparazione dei candidati, evidenziando la crescente competizione per accedere ai corsi di Medicina in Italia. Il punteggio minimo rappresenta la soglia necessaria per rientrare tra i 13.514 posti disponibili per Medicina negli atenei pubblici italiani, su un totale di 44.450 partecipanti.

Nonostante la soglia minima per essere idonei sia fissata a 20 punti, solo chi ha superato il punteggio minimo stabilito può aspirare all’immatricolazione.

Fonte foto: ANSA

Candidati e candidate in attesa di iniziare il Test di Medicina

La graduatoria anonima è online

Quest’anno, l’aumento del punteggio minimo è stato influenzato dall’introduzione di nuove modalità di test e dalla crescente pressione competitiva tra i candidati. Inoltre, la novità di questa edizione del test è la pubblicazione della graduatoria anonima subito dopo i risultati del 30 luglio.

Questo permette ai candidati di avere un’idea più chiara delle loro possibilità di accesso prima della pubblicazione della graduatoria nominativa, prevista per il 10 settembre.

La graduatoria anonima consente di conoscere la propria posizione in base al punteggio ottenuto, senza però rivelare i nomi dei candidati, mantenendo così un livello di trasparenza e al contempo di privacy.

I numeri degli ultimi anni

Nel corso degli anni, il punteggio minimo per accedere a Medicina ha mostrato variazioni significative. Negli anni scorsi, i punteggi minimi erano stati inferiori a quelli del 2024, come 33,4 punti nel 2022, 36,9 nel 2021, e 39,5 nel 2020.

Si osserva un graduale aumento nel 2019 e 2018 con 41,7 e 43,2 punti rispettivamente, fino a raggiungere 59,7 punti nel 2017 e 63,3 nel 2016. Questo andamento riflette cambiamenti nelle dinamiche del test e nel numero di candidati.

Il dibattito sul numero chiuso a Medicina

Con l’avvicinarsi della data di pubblicazione della graduatoria nominativa, cresce l’attesa e l’incertezza tra i candidati, mentre l’elevato punteggio minimo registrato per luglio suggerisce che la competizione per un posto a Medicina quest’anno sarà particolarmente intensa.

Negli scorsi mesi il Test di Medicina è stato al centro del dibattito politico, con le forze di maggioranza che hanno annunciato novità che andrebbero verso l’abolizione del numero chiuso per la facoltà.