Punta pistola contro la polizia a Parigi, agenti gli sparano alla Gare d'Austerlitz: è grave, arma era finta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Momenti di panico alla Gare d’Austerlitz di Parigi, dove la Polizia ferroviaria ha aperto il fuoco su un uomo che stava disegnando sul muro, con una bomboletta spray, una svastica. Quando gli agenti hanno provato a identificarlo, l’uomo ha puntato su di loro una pistola, portando gli agenti a sfoderare le loro armi e a colpirlo: l’arma dell’uomo era però finta.

Polizia fa fuoco alla Gare d’Austerlitz di Parigi

Nel pomeriggio di oggi – lunedì 3 febbraio – gli agenti della Polizia ferroviaria francese (nota anche come SUGE) hanno aperto il fuoco questo lunedì pomeriggio alla stazione di Austerlitz, nel 13° arrondissement di Parigi.

Secondo le informazioni fin qui raccolte, gli agenti hanno fermato un uomo che stava “provocando dei danni (chiaramente in stile nazista)”, era cioè intento a dipingere una svastica con una bomboletta spray sui muri della stazione.

Fonte foto: iStock L’interno della Gare d’Austerlitz di Parigi, dove la Polizia ha fatto fuoco su un uomo che ha mostrato una pistola poi risultata finta

Quando all’uomo è stato chiesto di identificarsi, questo ha “puntato loro la pistola” e uno degli agenti del SUGE “ha usato la sua arma amministrativa più volte”, come riportato da Le Figaro.

Un uomo ferito gravemente

Non è stata diffusa l’identità dell’uomo, che in seguito ai colpi ricevuti è rimasto gravemente ferito all’addome ed è stato portato in ospedale dal personale medico accorso sul posto.

Ferito accidentalmente anche un viaggiatore, rimasto colpito da uno dei colpi partiti dalle pistole degli agenti. In seguito a quanto accaduto, la Polizia giudiziaria della prefettura di Parigi ha aperto due inchieste.

“Una riguarda la violenza contro una persona che ricopre una posizione di autorità pubblica o che è responsabile di una missione di servizio pubblico, l’altra riguarda la violenza con un’arma da parte di una persona che ricopre una posizione di autorità pubblica o che è responsabile di una missione di servizio pubblico” hanno spiegato dalla prefettura parigina.

La pistola finta

L’incidente ha ovviamente causato disagi al traffico ferroviario, con alcuni treni che sono partiti in ritardo, e il cortile della stazione è stato chiuso al pubblico. Sul posto sono intervenuti agenti di Polizia e militari, con un perimetro di sicurezza allestito presso la stazione.

Dopo i primi rilievi, la Procura di Parigi ha spiegato che in seguito alla richiesta di documenti “l’uomo avrebbe brandito un’arma, che in seguito si è rivelata falsa, e non avrebbe obbedito all’ordine di gettarla via”.

La Procura ha poi aggiunto che l’uomo rimasto gravemente ferito “è in pericolo di vita”, ed è stato sottoposto “a intervento chirurgico poco prima delle 18:00”.