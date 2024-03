Pulmino per disabili finisce in una scarpata in Abruzzo: sei feriti sono in ospedale, uno è grave

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un pulmino dell’Anffas, l’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, è finito in una scarpata. Il mezzo, con a bordo sei persone, è uscito di strada ed è caduto nel prato al lato della corsia, ribaltandosi. L’incidente è avvenuto in Abruzzo, nei pressi dell’Aquila. I feriti sono stati trasportati in ospedale. I carabinieri stanno indagando sulle cause del sinistro.

Pulmino nella scarpata

Un pulmino con a bordo persone disabili è finito in una scarpata ai lati della strada in Abruzzo. Si tratta del mezzo di spostamento dell’associazione Anffas, che era stato inaugurato da non molto. Il pulmino serviva per portare le persone alle attività e iniziative proposte dall’associazione.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi (quando un violento scontro sulla Pontina ha ucciso una bambina di 8 anni e ferito altri due di 10), vicino l’Aquila in Abruzzo. I membri dell’associazione stavano percorrendo la strada nell’Alto Sangro, tra Alfedena e Villa Scontrone.

Le dinamiche

Restano da stabilire le dinamiche dell’incidente. Secondo quanto si apprende dalle prime deposizioni dei testimoni, il pulmino sarebbe uscito fuori strada ed è finito giù per la scarpata (un altro pullman dopo il caso fatale del Flixbus sull’A1), per poi fermarsi su un prato a qualche metro dalla carreggiata. Il mezzo si è infine rovesciato su un fianco.

Le cause della perdita di controllo sono ancora al vaglio. I carabinieri hanno sottoposto il conducente del veicolo agli accertamenti del caso.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri, ma anche i vigili del fuoco e i mezzi sanitari di soccorso. Questi hanno messo in sicurezza le persone a bordo del veicolo, tra cui i disabili di rientro a casa e hanno controllato le loro condizioni di salute. Tutti i passeggeri sono risultati feriti, chi in maniera più leggera di altri.

Sono stati quindi accompagnati in ospedale, ma almeno uno dei passeggeri risulta ferito in maniera più grave. Si tratta di un uomo di 60 anni, trasferito all’ospedale di Sulmona e che al momento è in prognosi riservata.