Puglia, un "bolide" attraversa i cieli per 10 secondi: il video dell'avvistamento della meteora diventa virale

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Una palla di luce che solca la notte stellata: all’alba di mercoledì 27 dicembre un “bolide” – una meteora particolarmente luminosa – ha attraversato i cieli della Puglia. L’oggetto è stato immortalato da una telecamera e il video ricondiviso dalla pagina Facebook “Meteo Fasano”, catturando l’attenzione degli appassionati di meteorologia e non solo.

La meteora nei cieli della Puglia

Non si tratta del primo avvistamento di un bolide per la comunità di Meteo Fasano, che già all’inizio di dicembre aveva documentato un evento simile.

Stavolta però il passaggio del corpo celeste è stato ancora più speciale, grazie a una durata eccezionale di oltre 10 secondi.

“Abbiamo scoperto questo bolide – spiegano da Meteo Fasano -. Già a inizio dicembre ne avvistammo uno, ma stavolta il passaggio è stato ancor più spettacolare, essendo durato molti più secondi”.

L’avvistamento, questa volta, è avvenuto alle 6:04 del mattino.

Cosa è un “bolide”

Il termine “bolide” indica comunemente una meteora di elevata luminosità, di magnitudine negativa.

È un termine diffuso ma non scientifico, in quanto gli astronomi non distinguono le meteore in base alla luminosità.

I bolidi, oltre al classico colore bianco, possono presentare una vasta gamma di tonalità, tra cui verde smeraldo, rosso, azzurro elettrico e arancione, rendendo l’esperienza visiva ancora più affascinante.

La loro luminosità distintiva e il possibile cambiamento di colore li rendono avvistamenti straordinari.

I bolidi possono non solo catturare l’occhio umano ma anche emettere suoni. Si tratta di rumori simili a tuoni lontani, salve d’artiglieria o esplosioni di mine di cava.