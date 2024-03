Puff Daddy sospettato di traffico sessuale, perquisizioni nelle case del rapper a Miami e Los Angeles

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il rapper e produttore discografico Puff Daddy sarebbe sospettato di traffico sessuale e le sue case di Miami e Los Angeles sono state perquisite in cerca di prove. Il 54enne, finito al centro dell’inchiesta da parte delle autorità federali di New York, è stato accusato da un produttore musicale lo ha citato in tribunale, ma non solo.

Le accuse a Puff Daddy

A chiamarlo in causa sarebbe stato un produttore musicale che sostiene che Sean “Diddy” Combs, noto appunto come Puff Daddy, lo avrebbe costretto ad adescare prostitute e a fare poi sesso con loro.

Anche Cassie, una cantante R&B ed ex di Combs che il rapper aveva messo sotto contratto con la sua etichetta Bad Boy, lo ha citato in giudizio a novembre accusandolo di anni di abusi sessuali , compreso lo stupro. L’accusa sostiene che lui l’ha costretta a fare sesso degli uomini mentre lui filmava.

Un‘altra donna lo ha accusato di averla violentata vent’anni fa, quando aveva 17 anni.

Il rapper si difende

Combs si è quindi difeso da entrambe le accuse. Dopo le perquisizioni nelle sue abitazioni di Miami e Los Angeles, il produttore tramite il suo avvocato Shawn Holley ha ribadito che le accuse sono infondate e che il suo team di legali ha “prove schiaccianti e indiscutibili che le affermazioni sono totali bugie”.

Sulle accuse di Cassie, invece, Combs aveva negato tutto con forza per poi patteggiare in modo “amichevole”.

Fonte foto: ANSA Sean Combs, in arte Puff Daddy

ALl’altra accusatrice, la donna violentata a 17 anni, ha risposto: “Non ho fatto nessuna delle cose orribili di cui vengo accusato”.

Chi è Puff Daddy

Al secolo Sean “Diddy” Combs, Puff Daddy è tra i produttori e dirigenti hip-hop più influenti degli ultimi tre decenni. Fondatore della Bad Boy Records e tre volte vincitore del Grammy, ha lavorato con artisti del calibro di Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans e 112.

Fondatore anche della linea di abbigliamento Sean John, Combs ha lanciato il canale televisivo Revolt incentrato sulla musica. Produttore del reality show “Making the Band” per MTV, nella musica la sua ultima opera è l’album “The Love Album – Off the Grid»” pubblicato l’anno scorso, pochi giorni dopo la premiazione dell’artista agli MTV VMA.