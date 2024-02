Pubblicato il bando di concorso 2024 per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli: requisiti e come partecipare

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È attiva la piattaforma sulla quale registrarsi per partecipare al bando di concorso 2024 per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli: disponibili 564 posti per nuovi funzionari. Dai requisiti alle modalità di partecipazione, ecco tutto quello che c’è da sapere sul concorso.

Il bando per il Concorso Agenzia Dogane 2024

È stato pubblicato il bando di concorso del 2024 per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con l’obiettivo di selezionare 564 nuovi funzionari, a tempo pieno e indeterminato, presso gli Uffici centrali e periferici dell’Agenzia.

Il concorso bandito è parte di un ampio piano di assunzioni, che punta a incrementare il personale dell’Agenzia fino a raggiungere la dotazione organica di 12.500 dipendenti.

Fonte foto: IPA Roberto Alesse, dal gennaio 2023 direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in una foto di archivio

Dei posti disponibili, 487 sono quelli riservati per la posizione di Funzionario Amministrativo Tributario (Codice ADM/FAMM), 5 posti sono per il profilo di Funzionario Amministrativo Tributario (esperto in comunicazione – Codice ADM/COM) e 72 posti sono per la posizione di Funzionario Tecnico Professionale (esperto nel settore delle accise – Codice ADM/ING).

I requisiti per partecipare al Concorso 2024

Ci sono ovviamente una serie di requisiti generali per poter partecipare al Concorso Agenzia Dogane 2024, ovvero:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero titolarità di uno degli altri status previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti del servizio di leva, secondo la normativa applicabile.

Ci sono poi i requisiti specifici per le varie posizioni: una qualsiasi laurea di Primo Livello, o diploma di laurea, o laurea specialistica o magistrale, e titoli equipollenti per le classi di concorso con codice ADM/FAMM e ADM/COM; l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri per il codice ADM/ING.

Come partecipare al concorso

La domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Dogane 2024 può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale InPA. La piattaforma è stata attivata alle ore 17:00 di ieri – lunedì 12 febbraio – e sarà possibile presentare la propria candidatura fino alle ore 23:59 del 12 marzo 2024.

Il concorso prevede una prova scritta e una orale, le cui date e luogo saranno comunicate sul Portale InPa almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Per i Codici ADM/FAMM e ADM/COM è prevista anche una prova preselettiva.

Per iscriversi è necessario collegarsi alla pagina dedicata al concorso e selezionare, in fondo alla pagina, il codice per il quale si intende partecipare, accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. È inoltre necessario il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato.