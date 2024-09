Pubblicata la graduatoria nazionale del Test di Medicina 2024, ma il sito è in tilt: dove trovarla online

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stata pubblicata la graduatoria nazionale del Test di Medicina 2024, sostenuti il 28 maggio e il 30 luglio scorsi. Data la mole delle richieste di accesso per consultare i risultati finali, il sito risulta al momento non raggiungibile: ecco come trovare la graduatoria online.

La graduatoria nazionale del Test di Medicina 2024

Nella mattinata di oggi – martedì 10 settembre – è stata pubblicata la graduatoria nazionale finale del Test di Medicina 2024, che si sono svolti il 28 maggio e il 30 luglio scorsi.

Gli studenti hanno in realtà già visionato il proprio punteggio nominale ottenuto in una delle due sessioni, e a partire dalle ore 10 di questa mattina hanno potuto consultare i risultati definitivi collegandosi a Universitaly, il sito del ministero dell’Università e della ricerca.

Fonte foto: Ministero dell'Università e della Ricerca Il messaggio che appare cercando di accedere a Universitaly.it, la piattaforma del Ministero dell’Università e della Ricerca sulla quale è possibile consultare la graduatoria finale dei Test di Medicina 2024

A causa della grande mole di richieste di accesso per visionare la graduatoria finale, il sito è momentaneamente andato in crash e risulta non raggiungibile. Non c’è molto da fare a riguardo, se non essere pazienti e aspettare che la situazione si sblocchi, permettendo agli utenti di visionare i propri risultati.

Come leggere la graduatoria

La graduatoria prevede, accanto al nome dello studente che ha sostenuto la prova, l’attribuzione di uno fra i seguenti quattro status: assegnato, prenotato, in attesa, posti esauriti.

Con lo status di “assegnato”, lo studente può immatricolarsi nella facoltà selezionata come prima scelta. Lo status di “prenotato” prevede invece un posto assicurato, ma non nell’università indicata come prima scelta. Verrà assegnato un differente ateneo, che il candidato può accettare oppure attendere nella speranza che si liberino posti nella sua prima scelta.

Discorso diverso per lo status “in attesa”, assegnato a chi non ha conseguito il punteggio minimo per ottenere il via libera all’immatricolazione, ma può comunque beneficiare degli eventuali scorrimenti di graduatoria, a differenza di chi ha ottenuto lo status “posti esauriti”, che definisce chi non ha ottenuto un punteggio utile per l’immatricolazione.

Quando avviene il primo scorrimento

Il passo successivo da fare, almeno per gli studenti che hanno ottenuto il primo status, è quello di immatricolarsi presso l’ateneo nel quale hanno ottenuto il posto.

Chi invece, tra i “prenotati” e gli studenti “in attesa”, aspetta di conoscere il proprio destino, dovrà attendere mercoledì 18 settembre, prima data prevista per lo scorrimento delle graduatorie.

Per fare ciò, gli studenti interessati dovranno confermare la volontà di rimanere in graduatoria. Con l’aumentare dei candidati che otterranno il posto, diminuirà anche il punteggio minimo per entrare.