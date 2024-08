Psicologo davanti al Gup a Pistoia per abusi sessuali a Montecatini Terme su 23 pazienti, dieci erano minori

È accusato di aver abusato sessualmente di 23 giovani pazienti tra i 14 e i 20 anni di età nel suo studio di Montecatini Terme. Un 46enne ex psicologo andrà davanti al Gup di Pistoia per l’udienza relativa alla richiesta di rinvio a giudizio, in programma il 25 settembre. Il pubblico ministero imputa all’ex professionista titolare di uno studio il reato di abusi sessuali che avrebbe reiterato per dieci anni dal 2013 al 2023. Con l’aggravante che dieci delle vittime fossero, all’epoca dei fatti, minorenni.

I presunti abusi sessuali

Come riportato da La Nazione, inizialmente gli inquirenti avevano contestato all’ex psicologo di aver commesso abusi sessuali contro dieci pazienti, sette delle quali con meno di 18 anni. L’indagine ha permesso che altre presunte vittime si facessero avanti.

Secondo quanto ricostruito dai pm, l’ex specialista accoglieva in una stanza del proprio studio le pazienti per sottoporle a tecniche fatte passare come nuove, durante le quali si distendeva su dei materassini a fianco delle giovani, massaggiandole e palpeggiandole.

L’indagine sull’ex psicologo

L’indagine è partita dalla denuncia di una vittima, all’epoca dei fatti 14enne, che ha raccontato di aver conosciuto lo psicologo durante alcuni incontri di presentazione organizzati da un istituto scolastico che frequentava, volti a far conoscere gli obiettivi e la funzione degli sportelli dedicate alle difficoltà relazionali.

Nel corso delle indagini, la procura ha anche disposto una consulenza sul “metodo” utilizzato dallo psicologo, che è stato respinto dal professionista nominato dai magistrati.

L’arresto

Dopo una lunga attività investigativa, lo psicologo è stato arrestato a Montecatini Terme a novembre 2023. Nelle prime settimane è stato sottoposto alla misura cautela della custodia in carcere nella casa circondariale di Prato, prima di ottenere gli arresti domiciliari anche grazie alla decisione di abbandonare l’ordine degli psicologi.

Il 46enne dovrà difendersi dall’accusa di abuso sessuale aggravato, perché esercitato nei confronti di minori e ai danni di persone a lui affidate per ragioni di cura.