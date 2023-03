Prova ad aprire il portellone dell'aereo in volo e pugnala l'hostess alla gola: maxi multa per un passeggero

Prova ad aprire uno dei portelloni dell’aereo su cui stava viaggiando, dopodiché va verso una delle assistenti di volo, colpendola e ferendola al collo con un cucchiaio di metallo spezzato. Attimi di terrore sul volo 2609 Los Angeles-Boston per il quale l’United Airlines usa un Boeing 757.

Il tentativo di aprire il portello con l’aereo in volo

Secondo le testimonianze dei passeggeri, delle hostess e degli steward, il 33enne originario del Massachusetts Francisco Severo Torres è riuscito a “disarmare” almeno uno dei sistemi di sicurezza di uno dei portelloni di emergenza del bireattore prima che il personale di bordo e gli stessi viaggiatori riuscissero a fermarlo.

Torres, in preda alla follia, ha tentato di aprire il portellone a circa 45 minuti dall’arrivo in aeroporto, quando cioè il mezzo aveva già iniziato la fase finale del tragitto, apprestandosi ad atterrare. La maniglia del portellone era stata spostata di circa un quarto verso lo sbloccaggio.

Ferita l’assistente di volo

Il passeggero non è stato colto in flagrante, spiegano i media statunitensi. Tuttavia sia le hostess sia i passeggeri non avuto alcun dubbio sul fatto che fosse stato lui a rendersi protagonista del gesto dissennato e pericolosissimo.

Quando il Torres è stato incalzato dal personale di bordo, ha perso le staffe e si è scagliato contro una hostess ferendo al collo.

Il pericolo scampato, l’atterraggio e a cosa va incontro il passeggero (multa e carcere)

Il capitano, dopo aver risistemato la maniglia nella posizione corretta e dopo essersi assicurato che il passeggero non potesse più nuocere, ha completato il volo.

In un secondo momento, quando il mezzo era già atterrato, è emerso che Torres aveva domandato delucidazioni a un altro passeggero sul funzionamento delle maniglie di sicurezza.

Torres rischia alcuni anni di carcere e 250mila dollari di multa.