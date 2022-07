Prova a rapire una bimba di 10 anni, il cane lo mette in fuga: caccia all'uomo

Quando si dice che il cane è il migliore amico dell’uomo. Una frase troppo spesso abusata per descrivere l’estrema fedeltà che gli amici a quattro zampe dimostrano in ogni situazione nei confronti dei propri padroni. Ma mai come questa volta questo luogo comune appare opportuno per descrivere quanto accaduto nella cittadina statunitense di Woodbridge, nello stato della Virginia.

Tentato rapimento in Virginia, cane aggredisce l’uomo e lo mette in fuga

Durante la notte italiana (erano da poco passate le 16 negli Stati Uniti), una bambina di soli 10 anni stava passeggiando nei pressi di un parco cittadino quando ha rischiato di essere rapita da parte di un malintenzionato. L’uomo le si era avvicinato con fare sospetto pur mantenendo alcuni metri di distanza, prima di compiere un rapido scatto e afferrarla stringendole mani e piedi.

Per fortuna che assieme a lei c’era Rosey, la sua cagnolina nera di soli pochi anni che in quel momento non aveva il guinzaglio e stava correndo attorno a lei per giocare. Appena l’uomo ha afferrato la bambina tentando di rapirla, il cane è immediatamente intervenuto saltandogli addosso e mordendolo a più riprese nelle braccia e nelle gambe.

Rosey, il cane che ha salvato la sua piccola padrona da un rapimento

Dopo essersi dimenato a lungo nel tentativo di mantenere salda la bimba e liberarsi dalla morsa di Rosey, l’uomo ha dovuto abbandonare il suo scopo e battere in ritirata. Ha lasciato il corpo della piccola a terra e di conseguenza anche il cane ha mollato la presa del suo morso per andare a soccorrere la propria padrona, rimasta immobile per la paura e lo shock causato dalla bruttissima esperienza.

Fonte foto: 123RF

La polizia è ora sulle tracce dell’uomo che ha tentato di rapirla. Nel giro di pochi minuti è stato anche diffuso l’identikit del presunto colpevole: la sua etnia è ispanica, dovrebbe essere alto poco più di 1 metro e 60 con capelli castani corti e il pizzetto in volto. Al momento del tentato rapimento indossava una maglia a strisce bianche e pantaloni lunghi multicolore.

Nelle immagini dagli agenti tramite i canali social viene esplicitamente ringraziata Rosey per il gesto eroico con cui ha permesso alla sua piccola padrona di finire vittima di un feroce rapimento.