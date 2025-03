Prova a rapire due bambine alla scuola Cabrini di Milano, il tentativo al bar sventato dalla madre: arrestato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura alla scuola Cabrini di Milano, dove un uomo di 50 anni, italiano con precedenti, ha cercato di rapire due bambine nel bar situato all’esterno dell’istituto scolastico. Il tentativo non è andato a buon fine grazie all’intervento della madre delle piccole, ma il 50enne non ha desistito dal suo intento e ha provato a entrare a scuola, dicendo ai bidelli: “Voglio un bambino”.

Cosa è successo alla scuola Cabrini di Milano: il primo tentativo

A ricostruire quanto accaduto è La Repubblica. Attorno alle 7,30 di lunedì 3 marzo l’uomo, di 50 anni, italiano con precedenti, avrebbe tentato un primo approccio nel bar fuori dalla scuola Cabrini di Milano, avvicinandosi a due gemelline di 10 anni, strattonandole e provando ad allontanarsi con loro.

Il primo tentativo di rapire due bambine è andato a vuoto, grazie all’intervento della madre delle due, che ha subito difeso le figlie e allontanato l’uomo.

Fonte foto: IPA

Il doppio tentativo di rapimento di bambini è avvenuto nella mattinata di lunedì 3 marzo nella scuola elementare Cabrini di Milano, in via delle Forze Armate. A sventarlo sono stati la mamma di due bimbe e il personale scolastico dell’istituto.

Cosa è successo alla scuola Cabrini di Milano: il secondo tentativo

L’uomo, pochi minuti dopo, si sarebbe spostato davanti ai cancelli della scuola elementare Cabrini, approcciando altri bambini ed entrando poi nella struttura. Rivolgendosi ai bidelli, avrebbe detto: “Voglio un bambino“.

Il personale scolastico ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e, per il 50enne, sono scattate le manette.

L’arresto dell’uomo: è un 50enne italiano, con precedenti

Ad arrestare l’uomo, che è anche indagato per tentata sottrazione di persona incapace, sono stati i carabinieri del nucleo Radiomobile, contattati dal personale scolastico della scuola elementare Cabrini di Milano, in via delle Forze Armate.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, quella segnalata lunedì mattina alla scuola Cabrini a Milano potrebbe non essere l’unica volta in cui il 50enne è entrato in azione: già dallo scorso mese di dicembre, infatti, ci sarebbero delle “denunce” di alcuni genitori di alunni delle scuole della zona in cui veniva indicato proprio un uomo che si sarebbe avvicinato ai bambini nel tentativo di portarli via.

Secondo Adnkronos, il 50enne sarebbe in cura presso un centro per problemi psichiatrici.