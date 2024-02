Prosegue l'allerta meteo in Veneto tra gli allagamenti: sospese tre linee ferroviarie, scuole chiuse a Vicenza

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

L’ondata di maltempo in Veneto non si placa: prosegue l’allerta rossa emanata nella giornata di lunedì 26 febbraio dalla Protezione civile a causa dei forti venti e dei temporali. Nel pomeriggio di martedì 27 febbraio la circolazione dei treni tra Vicenza e Padova è stata sospesa. Martedì 28 febbraio, inoltre, le scuole di Vicenza resteranno chiuse.

Il maltempo in Veneto: treni sospesi

Sono diverse le città e le zone della regione in cui si sono registrate criticità. Oggi, martedì 27 febbraio, era prevista la fase più intensa di un’allerta per rischio idrogeologico che proseguirà fino a domani, mercoledì 28.

A preoccupare maggiormente sono i fiumi e i corsi d’acqua, che hanno già causato diversi danni in alcune zone del Veneto.

Fonte foto: ANSA Idrovore e protezioni a Montegrotto Terme, in provincia di Padova

Vista la situazione, la società di servizio ferroviario ha deciso di chiudere tre linee ferroviarie tra Vicenza e Padova, in particolare la Vicenza-Padova, Vicenza-Treviso e Vicenza-Schio.

Saranno effettuate autocorse sostitutive da Grisignano a Vicenza, da Cavazzale a Vicenza e da San Pietro in Gù a Vicenza.

Scuole chiuse a Vicenza

A causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse e della previsione di ulteriori peggioramenti, a Vicenza il Centro operativo comunale ha deciso per il 28 febbraio di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

Il provvedimento, che riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, è stato assunto per non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso.

Le parole di Luca Zaia e della Protezione civile

“Sono ore complesse per le condizioni meteo. Osserviamo con attenzione l’intero territorio regionale ed in particolare i fiumi del Vicentino, dove i livelli idrometrici si stanno alzando”, ha riferito in una nota il presidente del Veneto Luca Zaia.

“Riscontriamo situazioni critiche anche nel Veronese e nel Padovano”, ha aggiunto il governatore leghista, come riportato dal Corriere della Sera.

Sul quadro meteo è intervenuto anche l’assessore regionale alla Protezione civile. Per Giampaolo Bottacin “le previsioni di ieri ci indicavano 200 millimetri in 48 ore. Per ora siamo a 60-90, con picchi nell’alto Veronese e nella zona di Recoaro (Vicenza), dove abbiamo raggiunto oltre 115 millimetri“.

“Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà a Est, verso pedemontana trevigiana e montebellunese. É stato attivato il bacino di Montebello, quello sull’Orolo è in fase di collaudo, a breve sarà aperto quello della Colombaretta. Non escludo, viste le previsioni con la perturbazione che si sta spostando sul Trevigiano, che venga aperto anche quello sul Muson dei Sassi“.

“In montagna nevica e si alzerà la quota neve – ha concluso Bottacin – ma non è previsto un grande scioglimento”.

Gli allagamenti in provincia di Padova

A Padova è stato aperto il servizio di piena, con attenzione particolare per il fiume Bisato in rapida crescita. Altri allagamenti anche in provincia, dove le precipitazioni hanno fatto gonfiare alcuni canali.

È successo per esempio a Cervarese Santa Croce, dove il Comune ha informato: “Da stamattina si è in constante contatto con i Consorzi di bonifica per il monitoraggio e l’intervento sui corsi d’acqua. La Protezione civile e la Polizia locale sta seguendo le situazioni più critiche”.

Strade allagate a Teolo, dove però nessuna persona è stata finora coinvolta. Allagamenti di scantinati e fossati anche nel basso estense e nel comune di Carceri.

Allerta anche ad Abano Terme: “Da stamattina sono attivi i nostri agenti di polizia municipale ed anche i nostri volontari di protezione civile del gruppo di Abano Terme che stanno perlustrando il territorio comunale”, ha fatto sapere il sindaco Federico Barbierato su Facebook.