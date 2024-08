Proroga rottamazione quater, entro quando pagare la quinta rata della cartelle: cosa c'è da sapere sul rinvio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Più tempo per pagare e per mettersi in regola per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater. È infatti arrivata la proroga del termine per il pagamento della quinta rata, inizialmente fissato al 31 luglio e ora spostato al 15 settembre. Vediamo dunque cosa c’è da sapere sul rinvio e quali sono i debiti agevolabili.

Rottamazione quater, proroga per la quinta rata

La scadenza della quinta rata della rottamazione quater era fissata inizialmente al 31 luglio 2024.

A scadenza passata è ora arrivata una proroga ‘last minute’: anche considerando i 5 giorni di tolleranza il termine ultimo per pagarla era fissato a oggi, lunedì 5 agosto.

Entro quando pagare la quinta rata

Con la proroga decisa dal governo la scadenza per il pagamento della quinta rata à slittata al 15 settembre 2024.

Una boccata d’ossigeno per chi aveva problemi a saldare la quinta rata, che avrà ora un altro mese e mezzo di tempo per versare quanto dovuto.

La decisione del governo

La proroga del pagamento della quinta rata è stata preannunciata dal governo nell’ambito dell’ultimo decreto attuativo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 26 luglio.

Come riporta SkyTg24, il Cdm ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenenti le “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”.

La proroga nel sesto articolo del provvedimento, che “differisce al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata della rottamazione-quater con scadenza al 31 luglio 2024”.

Le cartelle interessate

Lo slittamento del pagamento della quinta rata riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione quater.

La rottamazione quater riguarda i seguenti debiti agevolati:

Cartelle non ancora notificate;

Carichi oggetto di rateizzazione o sospensione;

Carichi già sottoposti a precedenti misure agevolative, anche se decaduti per mancato o insufficiente pagamento di una rata del piano precedente.

Come pagare

Per pagare si può usare il servizio “Paga online” sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure i servizi di internet banking delle banche, di Poste Italiane e di altri operatori aderenti.

Si può pagare andando in banche, Poste, ricevitorie e tabaccai abilitati. O presso una sede dell’Agenzia delle Entrate, prendendo prima appuntamento sul sito internet.