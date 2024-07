Proposta della Lega per eliminare il canone Rai con più pubblicità fa infuriare Forza Italia: cosa prevede

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Addio canone Rai. La Lega propone una legge per aumentare la pubblicità che le reti pubbliche potrebbero trasmettere in modo da ricavare il denaro per eliminare il canone televisivo. Forza Italia però si dice contraria.

La legge per eliminare il canone Rai

Il deputato della Lega Stefano Candiani ha presentato alla Camera una proposta di legge per eliminare completamente o parzialmente, a seconda delle coperture, il canone Rai, la tassa sul possesso di televisori e altri mezzi di trasmissione con cui lo Stato finanzia la Tv pubblica.

La proposta di legge di Candiani non presenterebbe però la necessità di creare nuovo debito, in un momento in cui il governo sta cercando di trovare le risorse per evitare una manovra correttiva prima della legge di bilancio.

Fonte foto: ANSA Stefano Candiani, il deputato che ha presentato la proposta di legge

La legge prevede infatti anche un modo per permettere alla Rai di aumentare il tetto massimo di spazi pubblicitari che le reti pubbliche possono mettere in vendita. In questo modo sarebbero raccolti circa 500 milioni di euro. Il canone vale 345 milioni all’anno.

Le dichiarazioni di Candiani

Candiani ha presentato la sua proposta di legge alla Camera, dichiarando: “La presente proposta di legge composta di due articoli prevede l’aumento dei limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai”.

“Nel 2022 gli spot valevano complessivamente circa 500 milioni di euro: un aumento di un punto percentuale porterebbe la cifra complessiva raccolta a poco meno di 600 milioni, dando all’azienda la possibilità di una maggiore autonomia sul mercato” ha poi proseguito il deputato della Lega.

L’aumento della pubblicità, nella visione del deputato, sarebbe quindi utile non solo a rimuovere il canone ma anche a dare maggiore disponibilità economica per investimenti alle reti Rai.

La risposta netta di Forza Italia

Nella maggioranza però non sembra esserci accordo riguardo a questa norma. Il quotidiano La Repubblica riporta di irritazione da parte di esponenti di Forza Italia, nettamente contrari:

“Se vogliono portare avanti la pdl sono liberi, ma non siamo d’accordo. È una proposta di legge non concordata, che non fa parte di un accordo di governo e che è già affrontato in occasione dell’ultima legge di bilancio, quando ci fu la stessa proposta” avrebbero fatto sapere dal partito.

“Il Canone Rai è il più basso d’Europa, e non vogliamo trasformare la Rai in un’azienda commerciale. Si deve invece potenziare la differenziazione, puntando sulla qualità dei contenuti” concludono le fonti di Forza Italia.