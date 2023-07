Programma di Roberto Saviano cancellato dalla Rai, spunta la petizione online per salvarlo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Salvate il programma di Saviano. È quello che chiede una petizione online promossa dal sito Articol21. La trasmissione è stata rimossa dal palinsesto Rai dopo alcune dichiarazioni del giornalista anche se già girata e probabilmente ultimata.

La petizione per il programma di Saviano

Nella giornata di mercoledì la Rai ha annunciato che il programma ‘Insider, faccia a faccia con il crimine’, condotto da Roberto Saviano e già girato, non rientra più nei palinsesti della televisione pubblica.

Il sito Articolo21 ha quindi promosso una petizione online per raccogliere firme contro questa decisione, ritenendola un danno economico al servizio pubblico.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini, ministro oggetto delle critiche che sono costate il programma a Saviano

“Siamo cittadine e cittadini che ancora pagano il canone alla Rai e rivendichiamo il diritto a vedere il programma già realizzato da Roberto Saviano” recita la proposta.

Perché Insider è stato rimosso dal palinsesto

La Rai ha spiegato che il motivo per cui il programma di Saviano non andrà in onda è da ricondurre a una violazione del codice etico della società, occorsa nella recente occasione in cui lo scrittore ha definito il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Ministro della malavita”.

L’epiteto da riferimento al modo in cui lo storico e politico Gaetano Salvemini faceva riferimento al Presidente del consiglio del Regno d’Italia Giovanni Giolitti.

Non è la prima volta che Saviano utilizza questo termine per descrivere l’operato di Salvini, tanto è vero che è in corso un processo per diffamazione per la prima occasione in cui questo era successo, nel 2018.

Di cosa trattava la trasmissione di Roberto Saviano

Il programma Insider, faccia a faccia con il crimine, doveva essere un approfondimento di quattro puntate sulle organizzazioni criminali italiane, argomento di cui Saviano è esperto.

La particolarità di questa trasmissione stava nel raccontare le mafie dall’interno, intervistando persone che per vari motivi avevano avuto in passato un ruolo nelle gerarchie criminali.

“Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati. Un racconto per scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine” recita il sito RaiPlay che ancora mostra la trasmissione come parte della programmazione.