Profumo per cani Fefè di Dolce & Gabbana: quanto costa, quali sono le fragranze e come usarlo

Si chiama Fefè ed è il primo profumo per cani realizzato da Dolce&Gabbana. La celebre casa di moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana fa il suo ingresso nel crescente mercato della cosmesi dedicata agli animali con una prima fragranza, senza alcol, per i migliori amici dell’uomo.

L’ultima creazione di Dolce&Gabbana è un profumo realizzato specificatamente per i cani, studiato per rispettare le sensibilità olfattive e cutanee degli amici a quattro zampe.

Il prodotto si chiama Fefè, come l’adorato cagnolino di Domenico Dolce e del suo compagno Guilherme Siqueira.

Fefè, il cagnolino di Domenico Dolce che ha dato il nome al profumo

Privo di alcol, il profumo è stato sottoposto all’approvazione di etologi e veterinari.

Quanto costa il profumo Fefè di Dolce & Gabbana

Il profumo per cani Fefè di Dolce&Gabbana è disponibile dal 1 Agosto 2024 nelle boutique della maison e online. Costa 99 euro.

La fragranza è contenuta in un flacone di vetro laccato verde con un tappo rosso, decorato con una zampa dorata in rilievo.

Quali sono le fragranze

Come si legge sul sito di Dolce&Gabbana, il profumo Fefè è stato sviluppato da Emilie Coppermann con una combinazione di diverse note olfattive, tra cui spiccano ylang ylang, muschio e sandalo.

Fragranze delicate, per non interferire con la sensibilità dei cani. La sua formula priva di alcol garantisce anche il benessere per la cute e gli occhi.

Come usare il profumo per cani

Queste le indicazioni su come usare il profumo per cani, come si legge sul sito della casa di moda: “Spruzza Fefé sulle mani o su una spazzola e procedi strofinando o spazzolando il pelo del tuo cane dalla parte centrale del corpo verso la coda”.

Il profumo “può anche essere applicato direttamente sul corpo del tuo cane evitando la zona del naso”.