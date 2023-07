Profugo 18enne annega nel lago dopo aver attraversato il Mediterraneo su un barcone: dramma a Lecco

Tragedia a Lecco dove un profugo 18enne ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio. Tuffatosi nel lago, non è più riemerso. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai soccorsi giunti sul posto.

L’annegamento nei pressi del lungolago di Lecco

Il giovane, diventato maggiorenne lo scorso febbraio, era sbarcato in Italia da pochi giorni. Era arrivato a Lampedusa venerdì scorso, mentre a Lecco era giunto ieri, martedì.

Il 18enne, originario del Gambia, ha attraversato il Mediterraneo su un barcone. Poi il dramma. Da una prima ricostruzione è emerso che si è tuffato in acqua davanti alla minuscola spiaggia che si è formata per via della siccità, a pochi passi dalla statua di San Nicolò, sul lungolago di Lecco.

Il bagno prima di essere inghiottito sott’acqua

Da circa 24 ore il ragazzo era ospite, insieme ad alcuni connazionali, della Casa della Carità gestita dalla Caritas, struttura che sorge a un centinaio di metri dal luogo in cui è avvenuta la tragedia. Il 18enne era con gli amici. Si stavano rinfrescando per sfuggire alle temperature torride di questi giorni. A un certo punto, mentre stava facendo il bagno, ha cominciato ad annaspare ed è stato inghiottito dall’acqua.

L’allarme e il ritrovamento del cadavere

I giovani che erano con lui, assieme ad alcuni passanti, hanno lanciato l’allarme. Subito si sono attivati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra nautica, i sommozzatori, l’elicottero decollato da Malpensa, insieme agli agenti della Questura, la polizia locale e i sanitari del 118.

Nonostante gli sforzi di salvataggio non c’è stato nulla da fare. Il 18enne è stato trovato poco dopo le 17. Il cadavere giaceva adagiato sul fondo a pochi metri dalla riva.

Fonte foto: ANSA

Nello medesimo punto, martedì scorso i pompieri erano intervenuti per soccorrere un 15enne in difficoltà mentre stava provando a riprendere un pallone finito in acqua.